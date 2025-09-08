«Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται από γιατρούς». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ευρωκλινική σχετικά με την λάθος μετάγγιση αίματος σε άνδρα ασθενή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια της κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε ασθενή -κάτι που έγινε αντιληπτό από τη σύζυγό του, η οποία και ενημέρωσε την αστυνομία.

«Πήγε να γίνει χωρίς λόγο μία μετάγγιση αίματος. Μίλησα το πρωί και είναι η μητέρα μου όλη την ώρα μαζί του», είπε στο MEGA ο γιος του 67χρονου.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για την υπόθεση. Πρόκειται για τη νοσηλεύτρια, την επόπτρια και τον διευθυντή της κλινικής.

Ανακοίνωση για το συμβάν με τη λάθος μετάγγιση εξέδωσε η Ευρωκλινική, διευκρινίζοντας πως ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείτε από γιατρούς.

«Σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση», αναφέρεται επίσης.

Η ανακοίνωση της Κλινικής

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας