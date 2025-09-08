Τι αναφέρει η κλινική για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείτε από γιατρούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κλινική για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος.
- Η υποκριτική στάση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας: Γιατί «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων
- Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά – Ομολόγησε και δεύτερη αρπαγή μωρού
- Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς
- Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026
«Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται από γιατρούς». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ευρωκλινική σχετικά με την λάθος μετάγγιση αίματος σε άνδρα ασθενή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια της κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε ασθενή -κάτι που έγινε αντιληπτό από τη σύζυγό του, η οποία και ενημέρωσε την αστυνομία.
«Πήγε να γίνει χωρίς λόγο μία μετάγγιση αίματος. Μίλησα το πρωί και είναι η μητέρα μου όλη την ώρα μαζί του», είπε στο MEGA ο γιος του 67χρονου.
Ο ασθενής νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για την υπόθεση. Πρόκειται για τη νοσηλεύτρια, την επόπτρια και τον διευθυντή της κλινικής.
Ανακοίνωση για το συμβάν με τη λάθος μετάγγιση εξέδωσε η Ευρωκλινική, διευκρινίζοντας πως ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείτε από γιατρούς.
«Σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση», αναφέρεται επίσης.
Η ανακοίνωση της Κλινικής
Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.
Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.
Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας
- Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
- Τροχαία: Τρεις συλλήψεις και 173 πρόστιμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τις τελευταίες ημέρες στην Αττική
- Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
- Τι αναφέρει η κλινική για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
- Η «ταυτότητα» της Δανίας, τι δείχνει το παρελθόν κι ένα… φάντομ
- Παράνομο καζίνο με ειδικές κρύπτες διαφυγής εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας – Δέκα συλλήψεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις