Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια της κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε γυναίκα ασθενή -κάτι που έγινε αντιληπτό από το σύζυγό της, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Το λάθος στη μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο

Η υπόθεση θυμίζει την τραγωδία στο «Τζάνειο», όπου είχε χάσει τη ζωή της μια 62χρονη ασθενής μετά από λανθασμένη μετάγγιση αίματος.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη είχε εισαχθεί στο «Τζάνειο» στις 2 Ιουνίου λόγω αδυναμίας του δεξιού άνω άκρου της.

Η πρώτη αξονική εγκεφάλου είχε αναδείξει αιμορραγία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην περιοχή του εγκεφάλου και η ασθενής διακομίστηκε στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Τις πρωινές ώρες της 3ης Ιουνίου συνέβη το λάθος. Μετά τη λανθασμένη μετάγγιση, η 62χρονη εμφάνισε έντονα συμπτώματα. Αμεσα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες μέρες αργότερα.