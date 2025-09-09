Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα δεν υπήρξε απλώς μια αμφιλεγόμενη βασίλισσα της Γαλλίας, αλλά μια δημιουργός τάσεων που άλλαξε ριζικά την αισθητική της Ευρώπης. Από τις περούκες μέχρι τα υφάσματα, το στυλ της έγινε αντικείμενο μίμησης σε όλες τις αυλές της ηπείρου. Σε αυτήν την κληρονομιά εστιάζει σήμερα ο Μανόλο Μπλάνικ, ο θρυλικός σχεδιαστής υποδημάτων, ο οποίος δηλώνει γοητευμένος από την ικανότητα της νεαρής Αυστριακής πριγκίπισσας να επινοεί έναν ολόκληρο στιλιστικό κώδικα μέσα στην αυστηρή ατμόσφαιρα των Βερσαλλιών.

Για τον Μπλάνικ, η πρώτη επαφή με αυτή τη φιγούρα ήρθε μέσα από την παιδική ηλικία στα Κανάρια Νησιά, όταν του διάβαζαν τη βιογραφία της από τον Στέφαν Τσβάιχ — μια ανάμνηση που παίρνει ξανά ζωή μέσα στο έργο του. Το 2004 έλαβε μία από τις πιο ικανοποιητικές επαγγελματικές προκλήσεις της καριέρας του: σχεδίασε τα παπούτσια για την ταινία Marie Antoinette της Σοφία Κόπολα (2006), κλείνοντας τον «πρώτο κύκλο» της εμμονής του με τη βασίλισσα.

«Η Μαρία Αντουανέτα ήταν μια γυναίκα με δύναμη και προσωπικότητα, και αυτό προκαλεί μισογυνισμό»

Δεκαετίες αργότερα, αυτός ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώνεται με την επιμέλεια της έκθεσης Marie Antoinette Style, η οποία ανοίγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο Βρετανικό Μουσείο Victoria & Albert — την πρώτη αφιερωμένη έκθεση για τη βασίλισσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπό την αιγίδα του Μπλάνικ, η έκθεση συγκεντρώνει 350 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων θησαυρών των Βερσαλλιών, που φωτίζουν την πολιτιστική και αισθητική επιρροή της Μαρία Αντουανέτας στην ιστορία της μόδας και των τεχνών.



Η έκθεση αναδεικνύει την αντισυμβατική της προσέγγιση, η οποία έσπασε τους αυστηρούς κανόνες της αυλής — από τις περούκες έως τα έπιπλα — με τρόπο τόσο προφανή, ώστε να διαμορφώσει το στυλ ολόκληρης της Ευρώπης. Επιπλέον, η επιμελήτρια Σάρα Γκραντ υπογραμμίζει στο El Pais English πως η Μαρία Αντουανέτα αποτέλεσε επιτομή της αισθητικής και τρόπος άσκησης προσωπικής έκφρασης, ακόμη και μέσα σε έναν πολιτισμό που την εκμηδένιζε.

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

«Η Μαρία Αντουανέτα ήταν μια ξένη στο γαλλικό παλάτι, παραδομένη από τη μητέρα της σε ηλικία μόλις 14 ετών, αποκομμένη από όλες τις ρίζες της. Η προσωπικότητά της είναι τραγική και συναρπαστική», λέει ο Μπλάνικ σε μια βιντεοκλήση από το Λονδίνο στην El Pais English.

Αυτό το κορίτσι από τη Βιέννη, μοναχικό και απομονωμένο, «επινόησε, με έναν αυθόρμητο και φυσικό τρόπο, ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη. Εκείνο όμως που είναι πραγματικά εντυπωσιακό», συνεχίζει, «είναι η εκπληκτική της μακροβιότητα, το πώς η παρουσία της στην ποπ κουλτούρα παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα. Για μένα, αυτή η έκθεση είναι ένα ακόμη όνειρο που έγινε πραγματικότητα, η αποκατάσταση της Μαρία Αντουανέτας».

Ο Μπλάνικ τονίζει ότι το πιο εντυπωσιακό είναι η διαχρονικότητα της παρουσίας της — πώς το στυλ της εξακολουθεί να μας επηρεάζει και να ζωντανεύει στη σύγχρονη κουλτούρα. Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο ιστορικά αντικείμενα, αλλά και σύγχρονα έργα σχεδιαστών όπως οι Moschino, Dior, Chanel, Vivienne Westwood και Valentino – κοστούμια από την ταινία της Κόπολα (με τα παπούτσια του Μπλάνικ) και αισθητηριακές εμπειρίες όπως αναπαράσταση αρωμάτων της εποχής.

«Την αντιμετώπισαν πολύ χειρότερα από οποιονδήποτε άνδρα»

Οι κριτικές επισημαίνουν ότι η έκθεση επιχειρεί να ξαναγράψει την αφήγηση γύρω από την τραγική φιγούρα της βασίλισσας, απομακρυνόμενη από την παραμορφωτική καρικατούρα των αιώνων. Αντί να παρουσιάζεται ως μια επιπόλαιη γυναίκα, η Μαρία Αντουανέτα προβάλλεται ως σύμβολο γυναικείας δύναμης, αισθητικής πρωτοπορίας και αντοχής απέναντι στη χλεύη και τη μισογυνιστική προπαγάνδα της εποχής — μια νέα οπτική που σήμερα επιτρέπει την ουσιαστική επανεκτίμηση της ιστορίας της.

Αυτό που κανείς δεν περίμενε ήταν ότι ο 21ος αιώνας θα γινόταν μάρτυρας μιας αλλαγής στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη Μαρία Αντουανέτα, μέσα από νέες οπτικές γύρω από το φύλο. «Η Μαρία Αντουανέτα ήταν μια γυναίκα με δύναμη και προσωπικότητα, και αυτό προκαλεί μισογυνισμό», εξηγεί η Σάρα Γκραντ. «Την αντιμετώπισαν πολύ χειρότερα από οποιονδήποτε άνδρα».

Τον 19ο αιώνα, η Ευγενία ντε Μοντίχο ήταν η πρώτη που επανεκτίμησε την κληρονομιά της Μαρίας Αντουανέτας, εξηγεί η Γκραντ. «Η επιρροή της υπήρξε και παραμένει τεράστια, τόσο στη μόδα όσο και στη διακόσμηση», σημειώνει. «Άσκησε πολιτική μέσω των φορεμάτων και των επίπλων. Η ευαισθησία της ήταν πολύ σύγχρονη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε το μονόγραμμά της παντού και άλλαξε τα αυστηρά έθιμα της αυλής όχι μόνο στην ενδυμασία, αλλά και στην ανατροφή των παιδιών».