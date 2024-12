Τα γεγονότα των τελευταίων ωρών στη Νότια Κορέα, όπου ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, τον οποίο ήρε μετά από λίγες ώρες υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έστρεψαν την προσοχή και στην Πρώτη Κυρία της χώρας καθώς μία εκδοχή για την κίνηση Γιουν, είναι ότι αυτή υπαγορεύτηκε από την απεγνωσμένη προσπάθειά του να προστατεύσει τη σύζυγό του, την γοητευτική πλην εξαιρετικά αμφιλεγόμενη Κιμ Κέον Χι (εικόνα πάνω από Reuters).

Η Κιμ είναι 52 ετών, νεότερη του συζύγου της κατά 12 χρόνια, είναι επιχειρηματίας και θεωρείται πως ασκεί έντονη επιρροή στις αποφάσεις του Προέδρου Γιούν, με την ίδια να ευθύνεται για το ξέσπασμα πολλών αντιπαραθέσεων τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον η Κιμ έχει κατηγορηθεί για διαφθορά. Αντιμετώπισε πολλές κατηγορίες, από τη χειραγώγηση των μετοχών μέχρι την αποδοχή μίας πολυτελούς τσάντας Dior, αναγκάζοντας τον Γιουν να επιχειρήσει να την προστατεύσει, παρέχοντάς της νομική ασυλία έναντι τυχόν παραπομπής στη δικαιοσύνη.

Πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Γιουν είχε έρθει σε εντεινόμενη σύγκρουση με την αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα το τελευταίο διάστημα, για μια σειρά θέματα: σχετικά με τις δαπάνες στον προς έγκριση προϋπολογισμό και την ψήφιση νομοσχεδίων που δεν του ήταν αρεστά, τις καταγγελίες περί διαφθοράς (δωροληψιών, ευνοιοκρατίας κ.ά.) στο στόχαστρο των οποίων είχαν μπει ο ίδιος και η σύζυγός του.

Ο Γιουν Σουκ Γέολ είδε τους περασμένους μήνες τη δημοτικότητά του να καταρρέει και τις σε βάρος του καταγγελίες να πληθαίνουν. Ο ίδιος έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να αναγκαστεί να απολογηθεί δημόσια για τα πεπραγμένα της συζύγου του, η οποία κατηγορείται ότι έπαιρνε δώρα με αντάλλαγμα πολιτικές χάρες.

Συγκεκριμένα, η Πρώτη Κυρία Kim Keon Hee κατηγορήθηκε το 2023 ότι δέχτηκε ως δώρο μία τσάντα Dior αξίας 2.200 δολαρίων. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ότι παραβιάζει το σχετικό νόμο, κατά τον οποίο απαγορεύεται στους δημόσιος αξιωματούχους και τις συζύγους τους να λαμβάνουν δώρα αξίας άνω των 750 δολαρίων. Εν ολίγοις χαρακτηρίστηκε ως δωροδοκία, όπως μεταδίδει το CNN.

Το θέμα μετατράπηκε σε σκάνδαλο όταν υλικό από κρυφή κάμερα φαίνεται να δείχνει την πρώτη Κιμ να δέχεται ως δώρο την επίμαχη τσάντα από έναν Αμερικανοκορεάτη πάστορα.

Ο πάστορας Κόι είπε ότι αρχικά επεδίωξε συνάντηση με την Κιμ προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία του για τη σκληρή πολιτική που ακολουθεί ο Γιουν ως προς τη Βόρεια Κορέα. Ο ίδιος είπε ότι ενώ η Κιμ ήταν οικογενειακή του γνωστή, η αντίδρασή της στις συνομιλίες τους για πιθανά πολυτελή δώρα–περιλαμβανομένων καλλυντικών Chanel που, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, της δώρισε κατά την πρώτη τους συνάντηση–τον έκανε να πιστεύει ότι τέτοιου είδους δώρα ήταν ο μοναδικός τρόπος για να την κάνει να τον ακούσει.

«Θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν σαν ένα πάσο εισόδου, ένα εισιτήριο για συνάντηση (με την Κιμ)», είχε δηλώσει ο Κόι στο Reuters.

