Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Νότια Κορέα παρά την ανατροπή της απόφασης του προέδρου της χώρας, Γιουν Σουκ Γέολ να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Έξι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέθεσαν στο κοινοβούλιο εισήγηση για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του νοτιοκορεατικού εθνικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία για το ζήτημα μεθαύριο Παρασκευή 6η ή το Σάββατο 7η Δεκεμβρίου.

Την είδηση για τις εξελίξεις στη Νότια Κορέα μεταδίδουν κι άλλα διεθνή μέσα:

