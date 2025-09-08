Παίκτης της Ρίο Άβε κι επίσημα ο Γιάκουμπ Μπράμπετς (pic)

Επίσημα στη Ρίο Άβε ο Γιακούμπ Μπράμπετς! Ο 33χρονος αμυντικός αποχώρησε μετά από μία γεμάτη τετραετία στον Άρη και δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός θα είναι η Πορτογαλία και η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε. Μάλιστα, ο έμπειρος άσος τέθηκε άμεσα στη διάθεση του προπονητή του.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε για τον Μπράμπετς

«Ο Τσέχος διεθνής είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη της Ρίο Άβε για το κέντρο της άμυνας!

Η Ρίο Άβε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος – Futebol, SAD ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Γιάκουμπ Μπράμπετς για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δύο ετών.

Ο Μπράμπετς είναι ένας κεντρικός αμυντικός με μεγάλη διεθνή εμπειρία, έχοντας 41 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Τσεχίας (πρώην Τσεχική Δημοκρατία). Στα 33 του χρόνια, έχει αγωνιστεί στη Γκενκ (Βέλγιο), Ρίζεσπορ (Τουρκία), Άρης Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), καθώς και στις Ζίζκοφ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν στην πατρίδα του.

Στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται δύο πρωταθλήματα Τσεχίας και ένα κύπελλο, ενώ έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euro 2020, το Nations League, το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Με σχεδόν 500 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα, ο Μπράμπετς προσθέτει εμπειρία στην αμυντική γραμμή της Ρίο Άβε και αυξάνει τις επιλογές στη διάθεση του προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με τον οποίο προπονήθηκε ήδη το πρωί της Δευτέρας.

Καλώς ήρθες, Γιάκουμπ Μπράμπετς!».