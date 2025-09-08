Παίκτης της Ρίο Άβε κι επίσημα ο Γιάκουμπ Μπράμπετς (pic)
Μετά από κάτι παραπάνω από τέσσερα χρόνια στον Άρη και 142 συμμετοχές, ο Γιακούμπ Μπράμπετς βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του που είναι η πορτογαλική Ρίο Άβε.
- Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Νέες αποκαλύψεις για την απόλυση του CEO της Nestlé - Η ερωμένη του τον τσάκωσε σε ξενοδοχείο με άλλη υπάλληλο
- Παράνομο καζίνο με ειδικές κρύπτες διαφυγής εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας – Δέκα συλλήψεις
- «Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Επίσημα στη Ρίο Άβε ο Γιακούμπ Μπράμπετς! Ο 33χρονος αμυντικός αποχώρησε μετά από μία γεμάτη τετραετία στον Άρη και δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Αυτός θα είναι η Πορτογαλία και η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε. Μάλιστα, ο έμπειρος άσος τέθηκε άμεσα στη διάθεση του προπονητή του.
Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε για τον Μπράμπετς
«Ο Τσέχος διεθνής είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη της Ρίο Άβε για το κέντρο της άμυνας!
Η Ρίο Άβε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος – Futebol, SAD ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Γιάκουμπ Μπράμπετς για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δύο ετών.
Ο Μπράμπετς είναι ένας κεντρικός αμυντικός με μεγάλη διεθνή εμπειρία, έχοντας 41 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Τσεχίας (πρώην Τσεχική Δημοκρατία). Στα 33 του χρόνια, έχει αγωνιστεί στη Γκενκ (Βέλγιο), Ρίζεσπορ (Τουρκία), Άρης Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), καθώς και στις Ζίζκοφ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν στην πατρίδα του.
Στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται δύο πρωταθλήματα Τσεχίας και ένα κύπελλο, ενώ έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euro 2020, το Nations League, το Champions League, το Europa League και το Conference League.
Με σχεδόν 500 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα, ο Μπράμπετς προσθέτει εμπειρία στην αμυντική γραμμή της Ρίο Άβε και αυξάνει τις επιλογές στη διάθεση του προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με τον οποίο προπονήθηκε ήδη το πρωί της Δευτέρας.
Καλώς ήρθες, Γιάκουμπ Μπράμπετς!».
Novo reforço, novas ambições.
Jakub Brabec já é Rio Ave FC! 💚#RemamosJuntos #JakubBrabec pic.twitter.com/GPoeXgx9Oa
— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 8, 2025
- Ο Ντόρσεϊ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – «Είναι θαύμα της φύσης»
- Η εντεκάδα της Εθνικής για το παιχνίδι με την Δανία (pic)
- Οι Λιθουανοί εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Ελλάδα
- «ΠΑΟΚ και Άρης ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Άβιλα από την Μπέτις»
- Ο Παναθηναϊκός επανιδρύει την γυναικεία ομάδα του στο πόλο
- Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League 2
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις