Αναβίωση: Τα έργα της Σοφίας Αγγέλη γεφυρώνουν δύο κόσμους
Art 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:08

Αναβίωση: Τα έργα της Σοφίας Αγγέλη γεφυρώνουν δύο κόσμους

Η ατομική έκθεση Αναβίωση της Σοφίας Αγγέλη παρουσιάζεται έως τις 22 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Μια έκθεση που κατορθώνει να γεφυρώσει δύο κόσμους. Την αίγλη και την υψηλή μαστοριά της αρχαίας ελληνικής τέχνης, με μια σύγχρονη πινελιά που απαντάει στις απαιτήσεις του 21 ου αιώνα». Με αυτά τα λόγια ο επιμελητής Βαγγέλης Παππάς περιγράφει την έκθεση Αναβίωση της Σοφίας Αγγέλη, που παρουσιάζεται έως τις 22 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Σοφία Αγγέλη δεν παρασύρεται από αοριστίες. Προτιμά να είναι συγκεκριμένη, κρυστάλλινη και λακωνική ως προς τις προθέσεις της. Για αυτόν τον λόγο την εμπνέει ο Έλληνας κούρος – όχι ως μια μουσειακή ανάμνηση – αλλά ως στάση ζωής και βλέμμα. Γνωρίζει καλά πως αυτά τα αριστουργήματα εξέφραζαν κάτι από την μετοχή του ανθρώπου στα ανώτερα επίπεδα του συνειδητού πολίτη. Έπειτα – κι αυτό είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον στο έργο της – βάζει μέσα στην εξίσωσή της και τις μορφές της ελληνιστικής εποχής∙ δηλαδή μορφές ανήσυχες, αγωνιώδεις, προβληματισμένες. Την απασχολεί η Αλεξανδρινή περίοδος διότι τότε ο Έλληνας άνθρωπος μαστιζόταν από την παγκοσμιοποίηση και το χάος.

«Κάτι ανάλογο όπως και τώρα», έχει δηλώσει η ίδια. Και ίσως αυτές οι δύο αντιφάσεις, δηλαδή ο αιώνας της κλασικής τέχνης, της αρμονίας και της ισορροπίας, και οι αιώνες της ελληνιστικής απεικόνισης, του ρεαλισμού και της εκδήλωσης των πιο ακραίων συναισθημάτων, την ώθησαν να οικοδομήσει ένα πραγματικό έργο τέχνης που το προβάλλει ως αντίποδα στην σημερινή χαώδη εποχή. Με άλλα λόγια, η Σοφία Αγγέλη μας αποκαλύπτει το πρόβλημα αλλά και την λύση του. Πίσω από την αγωνία, υπήρξε και υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Πίσω από την σκιά του χάους κρύβεται πάντα μια ευμετρία και ο προσωπικός όσο και ο ανεπανάληπτος ρυθμός του κάθε ενός ανθρώπου.

Εν κατακλείδι η Σοφία Αγγέλη συγκαταλέγεται στους ιδιαίτερα σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς. Και ο λόγος είναι προφανής. Δεν συμβιβάζεται με όσα θα «έπρεπε» να κάνει, αλλά αφιερώνεται σε όσα ειλικρινώς επιθυμεί η ίδια. Το καλλιτεχνικό της ύφος έχει μνημειακές αναφορές, εξαιρετικό σχέδιο και μοναδικές χρωματικές κλίμακες. Και κάτι ακόμα∙ αν και θα μπορούσε κανείς να την φυλακίσει σε κάποιο «κουτάκι» καλλιτεχνικής έκφρασης, εκείνη ευθύς αμέσως δραπετεύει, διευθύνοντας μονάχη της ένα απόλυτα δικό της τρόπο ζωγραφικής αξίας που το υπηρετεί πιστά κι αταλάντευτα. – Βαγγέλης Παππάς

Αναβίωση

Που: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
Ώρες επισκεπτών: 10:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00
Πότε: έως 22 Σεπτεμβρίου
Είσοδος ελεύθερη

