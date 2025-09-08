magazin
Ιωάννα Μαλέσκου: Η λαμπερή βάφτιση της κόρης της – Το όνομα της μικρής
08 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Η λαμπερή βάφτιση της κόρης της – Το όνομα της μικρής

H Ιωάννα Μαλέσκο βάφτισε την κορούλα της, η οποία πήρε το όνομα Μαρίλια.

Σύνταξη
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς βάφτισαν το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου την 2,5 ετών κόρη τους.

Ιωάννα Μαλέσκου: Βάφτιση σε κλειστό κύκλο

Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Μαρίλια, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, αφού το ζευγάρι κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η δεξίωση και οι προσκεκλημένοι

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στο Μαρκόπουλο, ενώ εκεί βρέθηκαν φίλοι, αλλά και συνάδελφοι της Ιωάννας Μαλέσκου από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσά τους η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Έλενα Χριστοπούλου, ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Άννα Ζηρδέλη.

Ο συμπαρουσιαστής της Ιωάννας Μαλέσκου, Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν παραβρέθηκε στο μυστήριο λόγω του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Η μικρή με βοήθησε να δω τα πράγματα διαφορετικά»

«Ο ρόλος μου από την πλευρά της μάνας, που η Ιωάννα έχει φύγει από το πλάνο, είμαι σε δεύτερη μοίρα, με έναν τρόπο σαν να κάνω μια φωλιά από φτερούγες για την κόρη μου.

Να προστατεύω απ’ όλα το παιδί μου και ταυτόχρονα να παίρνω δύναμη και να ζω μέσα από αυτά που βιώνω, που είναι μια μαγεία η μητρότητα.

Συνειδητοποίησα τότε που επανατοποθετήθηκαν τα κομμάτια μου και είδα τον κόσμο διαφορετικά, δεν είναι μόνο ότι η μικρή μου μου χάρισε στιγμές, είναι ότι και εγώ χαρίζω στον εαυτό μου μέσα από αυτό το φίλτρο, μια άλλη ματιά της Ιωάννας.

Τα είδα όλα διαφορετικά», είχε εξομολογηθεί η Ιωάννα Μαλέσκου για την κόρη της στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη.

