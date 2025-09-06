Λονδίνο: Πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City – Επιχειρούν 100 πυροσβέστες
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα
- Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας είναι αδιάφορο εάν η κυβέρνηση δεν θελει να αποκαλύπτουμε σκάνδαλα»
- Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
- Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή
Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, στο σημείο επιχειρούν επίσης δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου στην οδό Wood Lane.
Crews continue to work at the scene of a fire in White City.
The fire is in a mixed-use building, with a restaurant and external decking among the areas of the building currently alight.
Please avoid the area.https://t.co/x6fo2wOu67 pic.twitter.com/QbUeLo9yLh
— London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025
Η Wood Lane , ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.
Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται δύο ειδικοί γερανοί ύψους 32 μέτρων που λειτουργούν ως υδάτινοι πύργοι, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά από ψηλά.
- Βίκυ Καγιά: Με την κατάξανθη κόρη της Μπιάνκα απολαμβάνουν τα τελευταία μπάνια
- Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
- Ποιοι γκαρντ κυκλοφορούν ελεύθεροι και κοιτάζουν οι ομάδες της Euroleague
- Σεισμός στη Θήβα: 3,7 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από σήμερα το βράδυ – Δείτε σε ποιο σημείο
- Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις