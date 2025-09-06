Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, στο σημείο επιχειρούν επίσης δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου στην οδό Wood Lane.

Crews continue to work at the scene of a fire in White City. The fire is in a mixed-use building, with a restaurant and external decking among the areas of the building currently alight. Please avoid the area.https://t.co/x6fo2wOu67 pic.twitter.com/QbUeLo9yLh — London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025

Η Wood Lane , ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται δύο ειδικοί γερανοί ύψους 32 μέτρων που λειτουργούν ως υδάτινοι πύργοι, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά από ψηλά.