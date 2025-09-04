Αρκετοί άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με λεωφορείο, το οποίο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο κοντά στο σταθμό Victoria στο Λονδίνο.

Πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του λεωφορείου της γραμμής 24, τραυματίστηκαν στο ατύχημα που συνέβη στην οδό Victoria το πρωί της Πέμπτης.

Δεν έχουν αναφερθεί θανάτοι, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου και δεν έχουν γίνει συλλήψεις, με την έρευνα να βίσκεται σε εξέλιξη.

Το τροχαίο στο Λονδίνο

Φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικά αυτοκίνητα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικό όχημα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία, αναφέρει ο Guardian.

Ο Έμιτ Σούκερ, 47 ετών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «Το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster, έτρεχε πολύ γρήγορα και βγήκε από τον δρόμο».

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London. A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported. Latest ➡ https://t.co/7D77OjYVxY 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

«Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».

Ένας άλλος μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «Άκουσα μια τεράστια σύγκρουση – βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο έδαφος με πολλούς ανθρώπους γύρω της. Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο έτρεξαν να την βοηθήσουν».

Μεγάλη κινητοποίηση

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε: «Λάβαμε κλήση στις 8:20 π.μ. σήμερα για αναφορές σχετικά με τροχαίο ατύχημα στην οδό Victoria, στο Westminster. Στείλαμε πόρους στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων πληρωμάτων ασθενοφόρων, προχωρημένων παραϊατρικών, ενός παραϊατρικού σε αυτοκίνητο ταχείας επέμβασης, ενός διευθυντή κλινικής ομάδας, ενός αξιωματικού αντιμετώπισης περιστατικών και ενός οχήματος υποστήριξης διοίκησης. Στείλαμε επίσης το αεροασθενοφόρο του Λονδίνου. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Η Ρόζι Τρου, επικεφαλής της υπηρεσίας λεωφορείων της TfL, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν μετά από ένα ατύχημα λεωφορείου στην οδό Victoria. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, για να διερευνήσουμε επειγόντως αυτό το ατύχημα. Πρέπει να ήταν ένα οδυνηρό ατύχημα για όλους τους εμπλεκόμενους και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους έχουν πληγεί».

Φωτογραφία: Sky News