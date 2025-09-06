Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από σήμερα το βράδυ – Δείτε σε ποιο σημείο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αττική Οδό.
Κλειστή θα παραμείνει η είσοδος της Αττικής Οδού από Λ. Δημοκρατίας προς Αεροδρόμιο / Μαρκόπουλο, στον Κόμβο 7, από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 06/09/2025 έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής 07/09/2025.
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα μπορούν να εισέλθουν στην Αττική Οδό από τα διόδια Δημοκρατίας στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, να κινηθούν μέχρι την επόμενη έξοδο (Έξοδος 6 / Λ. Φυλής), όπου θα εξέρχονται, θα κάνουν αναστροφή και θα επανεισέρχονται στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο / Μαρκόπουλο, χωρίς την εκ νέου καταβολή διοδίων.
Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.
