Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα αλλάξει το όνομα του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, επιστρέφοντας σε μια ονομασία που δεν χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1940, σύμφωνα με την συχνά εκφραζόμενη επιθυμία του να ενισχύσει την προβολή στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα σχέδια για την αλλαγή του ονόματος του υπουργείου περιγράφηκαν από έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου υπό τον όρο της ανωνυμίας πριν από την υπογραφή. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν τη μετονομασία της αίθουσας ενημέρωσης του Πενταγώνου σε «Παράρτημα Πολέμου του Πενταγώνου» και την τροποποίηση της ιστοσελίδας και της σήμανσης του υπουργείου.

Ο Τραμπ έχει από καιρό σκεφτεί να αλλάξει το όνομα του υπουργείου, ακόμη και όταν καυχιέται για τις προσπάθειές του να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό και υποστηρίζει ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ως «υπουργό Πολέμου» και ρώτησε τους οπαδούς του αν πρέπει να μετονομάσει το υπουργείο.

«Κερδίσαμε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κερδίσαμε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κερδίσαμε τα πάντα, και απλά μου φαίνεται πολύ πιο κατάλληλο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο μήνα. «Η άμυνα είναι πολύ αμυντική και θέλουμε να είμαστε αμυντικοί, αλλά θέλουμε να είμαστε και επιθετικοί αν χρειαστεί, οπότε μου φάνηκε απλά καλύτερο όνομα».

DEPARTMENT OF WAR https://t.co/uyAZGiklRi — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 4, 2025

Ο νέος υπουργός Πολέμου το χάρηκε πιο πολύ από όλους

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο… αυριανός υπουργός Πολέμου μοιράστηκε την αναφορά του Fox News Digital στο X, με το νέο όνομα του τμήματός του. Είχε υπονοήσει την επερχόμενη αλλαγή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Fort Benning την Πέμπτη, λέγοντας ότι η δουλειά του μπορεί να έχει «έναν ελαφρώς διαφορετικό τίτλο αύριο, θα δούμε».

Οι Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν επιδιώξει να προβάλλουν μια πιο δυναμική εικόνα για το Πεντάγωνο και, παρά το επιχείρημα του προέδρου ότι έχει τερματίσει τουλάχιστον επτά πολέμους, έχει επίσης ξεκινήσει αρκετές στρατιωτικές επιθέσεις κατά τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο.

Αυτές περιλαμβάνουν βομβαρδισμούς των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη, επίθεση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και, πιο πρόσφατα, μια επίθεση εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος στην Καραϊβική Θάλασσα.

«Πόλεμος» και στο εσωτερικό της χώρας

Ο πρόεδρος έχει επίσης προκαλέσει αντιπαραθέσεις με την επιστράτευση του στρατού για την υποστήριξη της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων και της ασφάλειας των συνόρων, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς — και την άδεια να φέρουν τα υπηρεσιακά τους όπλα — στο πλαίσιο της ανάληψης του ελέγχου της αστυνομίας της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι προσπάθειές του δεν θα σταματήσουν στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου διαθέτει μοναδική εξουσία να εποπτεύει την τοπική Εθνοφρουρά, αλλά θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες πόλεις με δημάρχους του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος δεν φαίνεται να ενοχλείται από το γεγονός ότι μια επίσημη αλλαγή ονόματος για το υπουργείο Άμυνας θα απαιτούσε πιθανώς ψήφισμα του Κογκρέσου.

«Απλά θα το κάνουμε, είμαι σίγουρος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει, δεν νομίζω καν ότι το χρειαζόμαστε», δήλωσε τον περασμένο μήνα.

Η ιστορία του υπουργείου

Ο Νόμος για την Εθνική Ασφάλεια του 1947 συγχώνευσε το υπουργείο Πολέμου, που χρονολογείται από το 1789, με το υπουργείο Ναυτικού και την Πολεμική Αεροπορία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ίδρυμα, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας. Ο νέος φορέας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Άμυνας με μια τροπολογία του 1949 στον Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια.

Ο Τραμπ ανέθεσε στον Χέγκσεθ την ανασυγκρότηση του στρατού, ο οποίος, όπως λέει, είχε υποβαθμιστεί σημαντικά υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η κυβέρνησή του έχει διαφημίσει τα υψηλά νούμερα στρατολόγησης ως απόδειξη ότι οι κινήσεις του έχουν ισχυρή υποστήριξη από το κοινό.