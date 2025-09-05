sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:23

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Η είδηση που μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο TMZ προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο του μποξ: ο Φλόιντ Μέιγουεδερ και ο Μάικ Τάισον αναμένεται να ανέβουν στο ρινγκ την άνοιξη του 2026 σε έναν αγώνα-επίδειξη που υπόσχεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα θεάματα στην ιστορία του αθλήματος.

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των δύο σούπερ σταρ.

Ο 59χρονος πλέον Μάικ Τάισον δήλωσε: «Αυτή η μάχη είναι κάτι που ούτε εγώ ούτε ο κόσμος φανταζόταν ποτέ ότι θα συνέβαινε. Το μποξ έχει μπει σε μια νέα εποχή του απρόβλεπτου και αυτός ο αγώνας είναι το πιο απρόβλεπτο απ’ όλα. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φλόιντ θέλει να το κάνει. Θα είναι επικίνδυνο για την υγεία του, αλλά έχει υπογραφεί και θα γίνει».

Ο Τάισον, που επέστρεψε στα ρινγκ τον Νοέμβριο του 2024 απέναντι στον Τζέικ Πολ σε ένα θέαμα που έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης αλλά άφησε απογοήτευση σε αγωνιστικό επίπεδο, φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά ότι η νέα πρόκληση θα τραβήξει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ, αήττητος με ρεκόρ 50-0 και σήμερα 48 ετών, δεν δείχνει να ανησυχεί για την κληρονομιά του:

«Κάνω αυτό το άθλημα εδώ και 30 χρόνια και κανείς δεν μπόρεσε να αμαυρώσει την καριέρα μου. Όλοι ξέρουν ότι αν κάνω κάτι, θα είναι μεγάλο και θρυλικό. Είμαι ο καλύτερος στο μποξ. Αυτή η επίδειξη θα δώσει στους φιλάθλους αυτό που περιμένουν».

Ο Μέιγουεδερ έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί σε σόου που σπάνε ταμεία – από τον «Money Fight» με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ το 2017 έως τις πρόσφατες exhibition fights με YouTubers και influencers. Αυτή τη φορά, όμως, η αναμέτρηση με τον «Iron Mike» θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε προσδοκίες.

Παρότι πρόκειται για αγώνα-επίδειξη και όχι για επαγγελματικό ματς που θα μπει επίσημα στα ρεκόρ, η προβολή αναμένεται τεράστια. Ο συνδυασμός του πιο αήττητου μποξέρ της σύγχρονης εποχής με τον πιο εμβληματικό heavy-weight πυγμάχο του 20ού αιώνα είναι από μόνος του εγγύηση επιτυχίας.

Για τους μεν φαν του Μέιγουεδερ, θα είναι άλλη μία ευκαιρία να δουν το «Money» σε δράση, για τους νοσταλγούς του Τάισον μια ακόμη στιγμή λάμψης του «Iron Mike». Για το άθλημα του μποξ, μια χρυσή ευκαιρία να επιστρέψει στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.

Αθλητική Ροή
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Απίστευτο: «Κροίσος» που «έφυγε» από τη ζωή, αφήνει στον Νεϊμάρ κληρονομιά ύψους σχεδόν 1 δισ.!

«Ο Νεϊμάρ πρόκειται να λάβει τεράστια περιουσία αφού κατονομάστηκε στη διαθήκη ενός άνδρα που δεν γνώρισε ποτέ» υποστηρίζει σε άρθρο της η βρετανική «Mirror!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
