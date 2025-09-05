Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Η είδηση που μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο TMZ προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο του μποξ: ο Φλόιντ Μέιγουεδερ και ο Μάικ Τάισον αναμένεται να ανέβουν στο ρινγκ την άνοιξη του 2026 σε έναν αγώνα-επίδειξη που υπόσχεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα θεάματα στην ιστορία του αθλήματος.

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των δύο σούπερ σταρ.

Ο 59χρονος πλέον Μάικ Τάισον δήλωσε: «Αυτή η μάχη είναι κάτι που ούτε εγώ ούτε ο κόσμος φανταζόταν ποτέ ότι θα συνέβαινε. Το μποξ έχει μπει σε μια νέα εποχή του απρόβλεπτου και αυτός ο αγώνας είναι το πιο απρόβλεπτο απ’ όλα. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φλόιντ θέλει να το κάνει. Θα είναι επικίνδυνο για την υγεία του, αλλά έχει υπογραφεί και θα γίνει».

Ο Τάισον, που επέστρεψε στα ρινγκ τον Νοέμβριο του 2024 απέναντι στον Τζέικ Πολ σε ένα θέαμα που έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης αλλά άφησε απογοήτευση σε αγωνιστικό επίπεδο, φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά ότι η νέα πρόκληση θα τραβήξει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ, αήττητος με ρεκόρ 50-0 και σήμερα 48 ετών, δεν δείχνει να ανησυχεί για την κληρονομιά του:

«Κάνω αυτό το άθλημα εδώ και 30 χρόνια και κανείς δεν μπόρεσε να αμαυρώσει την καριέρα μου. Όλοι ξέρουν ότι αν κάνω κάτι, θα είναι μεγάλο και θρυλικό. Είμαι ο καλύτερος στο μποξ. Αυτή η επίδειξη θα δώσει στους φιλάθλους αυτό που περιμένουν».

Ο Μέιγουεδερ έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί σε σόου που σπάνε ταμεία – από τον «Money Fight» με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ το 2017 έως τις πρόσφατες exhibition fights με YouTubers και influencers. Αυτή τη φορά, όμως, η αναμέτρηση με τον «Iron Mike» θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε προσδοκίες.

Παρότι πρόκειται για αγώνα-επίδειξη και όχι για επαγγελματικό ματς που θα μπει επίσημα στα ρεκόρ, η προβολή αναμένεται τεράστια. Ο συνδυασμός του πιο αήττητου μποξέρ της σύγχρονης εποχής με τον πιο εμβληματικό heavy-weight πυγμάχο του 20ού αιώνα είναι από μόνος του εγγύηση επιτυχίας.

Για τους μεν φαν του Μέιγουεδερ, θα είναι άλλη μία ευκαιρία να δουν το «Money» σε δράση, για τους νοσταλγούς του Τάισον μια ακόμη στιγμή λάμψης του «Iron Mike». Για το άθλημα του μποξ, μια χρυσή ευκαιρία να επιστρέψει στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.