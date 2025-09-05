Ήταν η πιο απολαυστική Εθνική Ελλάδας των τελευταίων χρόνων. Η παράστασή της στην Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία και το εμφατικό 3-0 που της έδωσε την άνοδο στην Α κατηγορία του Nations League τον περασμένο Μάρτιο ήταν από τα best of των τελευταίων δεκαετιών, και βεβαίως της νέας Εθνικής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι το «μυστικό» του restart μιας ομάδας που την είχαν διαλύσει οι «γνωστοί-άγνωστοι»…

Μια Εθνική Ελλάδας γεμάτη νιάτα και ταλέντο, μια Εθνική «γεμάτη» παντού σε όλους τους χώρους του γηπέδου και με ξεκάθαρο το αίσθημα της δικαιοσύνης από έναν προπονητή που με ταπεινότητα και σοβαρότητα δουλεύει για να φέρει την μεγάλη επιστροφή. Εκείνη η ομάδα που έπαιξε στην Γλασκώβη δείχνει τον δρόμο για την δύσκολη συνέχεια και το μεγάλο «στοίχημα» της πρόκρισης στην Αμερική και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Μια προσπάθεια που με πλάνο και όραμα ξεκίνησε από την πρώτη μέρα της παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Εθνικής, έφερε μια εξαιρετική εικόνα στο Nations League κα τώρα καλείται να πετύχει τον μεγαλύτερο στόχο επενδύοντας πάνω σε ένα ρόστερ που δεν το λες ελληνικό…

Δεν έχουμε συνηθίσει στα προηγούμενα χρόνια να διαθέτουμε τέτοια ποιότητα παικτών σε τόσο μεγάλο όγκο σχεδόν σε όλες τις γραμμές. Με την αποστολή απέναντι σε Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία προφανώς να μην είναι εύκολη, αλλά την Εθνική του Ιβάν που είδαμε έως τώρα να δείχνει ικανή να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Το αποψινό ξεκίνημα στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία, στο φαινομενικά πιο εύκολο ματς της σειράς, θα είναι ευχάριστο μόνο αν οι διεθνείς μας συνεχίσουν πιστά στο δρόμο που χάραξαν από την πρώτη στιγμή της νέας εποχής. Χωρίς τουπέ, με ταπεινότητα και σοβαρότητα να έρθει το πρώτο “τρίποντο” και η ακόμη καλύτερη ψυχολογία για το επόμενο, πιο δύσκολο και σε μεγάλο βαθμό καθοριστικό ματς με την Δανία και πάλι στο Φάληρο το βράδυ της Δευτέρας.

Με την παρουσία του Ιβάν να αποτελεί εγγύηση για την απόλυτη συγκέντρωση όλων στον στόχο και το αστείρευτο ταλέντο των διεθνών μας ικανό να πετύχει όσα ψάχνουμε χρόνια τώρα σε αυτή την πορεία που ξεκινά απόψε και ολοκληρώνεται γρήγορα-γρήγορα τον Νοέμβριο με την ελπίδα να φέρει το «χρυσό» εισιτήριο για το… American Dream.