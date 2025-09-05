sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
05 Σεπτεμβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
ΚείμενοΓιώργος Νοικοκύρης
Spotlight

Ήταν η πιο απολαυστική Εθνική Ελλάδας των τελευταίων χρόνων. Η παράστασή της στην Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία και το εμφατικό 3-0 που της έδωσε την άνοδο στην Α κατηγορία του Nations League τον περασμένο Μάρτιο ήταν από τα best of των τελευταίων δεκαετιών, και βεβαίως της νέας Εθνικής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι το «μυστικό» του restart μιας ομάδας που την είχαν διαλύσει οι «γνωστοί-άγνωστοι»…

Μια Εθνική Ελλάδας γεμάτη νιάτα και ταλέντο, μια Εθνική «γεμάτη» παντού σε όλους τους χώρους του γηπέδου και με ξεκάθαρο το αίσθημα της δικαιοσύνης από έναν προπονητή που με ταπεινότητα και σοβαρότητα δουλεύει για να φέρει την μεγάλη επιστροφή. Εκείνη η ομάδα που έπαιξε στην Γλασκώβη δείχνει τον δρόμο για την δύσκολη συνέχεια και το μεγάλο «στοίχημα» της πρόκρισης στην Αμερική και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Μια προσπάθεια που με πλάνο και όραμα ξεκίνησε από την πρώτη μέρα της παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Εθνικής, έφερε μια εξαιρετική εικόνα στο Nations League κα τώρα καλείται να πετύχει τον μεγαλύτερο στόχο επενδύοντας πάνω σε ένα ρόστερ που δεν το λες ελληνικό…

Δεν έχουμε συνηθίσει στα προηγούμενα χρόνια να διαθέτουμε τέτοια ποιότητα παικτών σε τόσο μεγάλο όγκο σχεδόν σε όλες τις γραμμές. Με την αποστολή απέναντι σε Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία προφανώς να μην είναι εύκολη, αλλά την Εθνική του Ιβάν που είδαμε έως τώρα να δείχνει ικανή να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Το αποψινό ξεκίνημα στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία, στο φαινομενικά πιο εύκολο ματς της σειράς, θα είναι ευχάριστο μόνο αν οι διεθνείς μας συνεχίσουν πιστά στο δρόμο που χάραξαν από την πρώτη στιγμή της νέας εποχής. Χωρίς τουπέ, με ταπεινότητα και σοβαρότητα να έρθει το πρώτο “τρίποντο” και η ακόμη καλύτερη ψυχολογία για το επόμενο, πιο δύσκολο και σε μεγάλο βαθμό καθοριστικό ματς με την Δανία και πάλι στο Φάληρο το βράδυ της Δευτέρας.

Με την παρουσία του Ιβάν να αποτελεί εγγύηση για την απόλυτη συγκέντρωση όλων στον στόχο και το αστείρευτο ταλέντο των διεθνών μας ικανό να πετύχει όσα ψάχνουμε χρόνια τώρα σε αυτή την πορεία που ξεκινά απόψε και ολοκληρώνεται γρήγορα-γρήγορα τον Νοέμβριο με την ελπίδα να φέρει το «χρυσό» εισιτήριο για το… American Dream.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Αθλητική Ροή
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
