Καβάλα: Από το μαγιό αναγνώρισε τη σορό της 59χρονης Βρετανίδας ο σύζυγός της
Τι λέει ο ιατροδικαστής για την 59χρονη που εντοπίστηκε νεκρή 40 μέρες μετά την εξαφάνισή της στην Καβάλα
Το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέα στοιχεία για την 59χρονη Βρετανίδα Michele Ann Joy Bourda που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Οφρυνίου Καβάλας, όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.
Η σορός της Βρετανίδας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο Φιδονήσι Καβάλας, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που βρισκόταν για τελευταία φορά.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Κιφνίδη, ο σύζυγός της, την αναγνώρισε από το μαγιό και από τα σημάδια στο στήθος, προερχόμενα από χειρουργική επέμβαση που είχε κάνει στο παρελθόν. Σύμφωνα με το proininews.gr, ο κ. Κιφνίδης είπε επίσης ότι το πτώμα ήταν ακέφαλο ενώ πιθανή αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός.
Το χρονικό
Στις αρχές Αυγούστου η 59χρονη Βρετανίδα Michele Ann Joy Bourda, βρισκόταν για μπάνιο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κοιμόταν σε ξαπλώστρα καθώς απολάμβαναν τη θαλασσινή αύρα. Ξαφνικά, εκείνος ξύπνησε και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα έμειναν ανέγγιχτα στη θέση της.
Οι αρχές κινητοποιήθηκαν, εκδόθηκε Silver Alert και ξεκίνησαν εκτενείς έρευνες, τόσο στη θάλασσα όσο και σε στεριά, με τη συνδρομή του λιμενικού και πλωτών μέσων. Αν και υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που ισχυρίστηκαν ότι είδαν γυναίκα παρόμοιας περιγραφής να κολυμπά σε βαθιά νερά, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως.
Το ζευγάρι, μόνιμοι κάτοικοι Γλασκώβης αλλά με εξοχικό στις Σέρρες, είχε φτάσει στην Καβάλα μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα.
