Νεκρή βρέθηκε η Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί στην Καβάλα – «Δυστυχώς, το περίμενα αυτό» λέει ο σύζυγος

Νεκρή βρέθηκε η 59χρονη Βρετανίδα Michele Bourda, η οποία εξαφανίστηκε την 1η Αυγούστου από παραλία στην Καβάλα, αποκάλυψε ο συντετριμμένος σύζυγός της, Chris, που ηγήθηκε της αναζήτησης της άτυχης γυναίκας.

Η ίδια βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα. H Daily Mail, όπου μίλησε ο Chris, λέει ότι ο ίδιος κοιμόταν ξαπλώστρα του και όταν ξύπνησε η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί.

Άρχισε να ψάχνει απεγνωσμένα τη σύζυγό του, της οποίας τα υπάρχοντα της οποίας είχαν παραμείνει στην ξαπλώστρα της, αλλά δεν την έβρισκε πουθενά, περιγράφει το βρετανικό μέση ενημέρωσης.

«Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», λέει σήμερα, που εντοπίστηκε το πτώμα της, ενώ παράλληλα κατηγορεί το Λιμενικό για καθυστέρηση στην έρευνα.