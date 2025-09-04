Νεκρή βρέθηκε η Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί στην Καβάλα – «Δυστυχώς, το περίμενα αυτό» λέει ο σύζυγος
Η ίδια βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα, όταν εξαφανίστηκε
- Αίγινα: Γυναίκα τραυματίστηκε αλλά δεν έβρισκαν οδηγό ασθενοφόρου – Μεταφέρθηκε με περιπολικό
- «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει τις 10 βιβλικές πληγές», απειλεί ο Ίσραελ Κατζ τους Χούθι
- Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
- Ψηφιακά σωσίβια: Πώς τα social media γίνονται διέξοδος των νέων και τους βοηθούν να βρίσκουν φωνή
Νεκρή βρέθηκε η 59χρονη Βρετανίδα Michele Bourda, η οποία εξαφανίστηκε την 1η Αυγούστου από παραλία στην Καβάλα, αποκάλυψε ο συντετριμμένος σύζυγός της, Chris, που ηγήθηκε της αναζήτησης της άτυχης γυναίκας.
Η ίδια βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα. H Daily Mail, όπου μίλησε ο Chris, λέει ότι ο ίδιος κοιμόταν ξαπλώστρα του και όταν ξύπνησε η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί.
Άρχισε να ψάχνει απεγνωσμένα τη σύζυγό του, της οποίας τα υπάρχοντα της οποίας είχαν παραμείνει στην ξαπλώστρα της, αλλά δεν την έβρισκε πουθενά, περιγράφει το βρετανικό μέση ενημέρωσης.
«Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», λέει σήμερα, που εντοπίστηκε το πτώμα της, ενώ παράλληλα κατηγορεί το Λιμενικό για καθυστέρηση στην έρευνα.
- LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
- Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
- «Καμπανάκι» Economist για τα κινητά εν ώρα μαθήματος
- LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
- Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
- LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις