Στις 25 Οκτωβρίου 2023 η πόλη Λιούιστον στο Μέιν των ΗΠΑ συγκλονίστηκε από μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 13.

Ο δράστης, ο λοχίας της Εθνοφρουράς Ρόμπερτ Κάρντ, εισέβαλε σε μια αίθουσα μπόουλινγκ και σε ένα εστιατόριο, αφήνοντας πίσω του εικόνες ανείπωτης φρίκης.

Δύο ημέρες αργότερα, βρέθηκε νεκρός από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Η αγωγή των επιζώντων και συγγενών

Περισσότεροι από 100 επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πόρτλαντ.

Η μήνυση στρέφεται κατά του αμερικανικού στρατού, του υπουργείου Άμυνας και στρατιωτικού νοσοκομείου της Νέας Υόρκης.

One hundred Lewiston mass shooting survivors and victims’ families have filed a federal lawsuit alleging U.S. officials neglected to address warning signs. https://t.co/DuFoFoangc — NEWS CENTER Maine (@newscentermaine) September 3, 2025



Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές επέδειξαν αμέλεια, καθώς αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ψυχική κατάσταση του Κάρντ και τις απειλές του να διαπράξει μαζική βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωγής, ήδη από τον Μάρτιο του 2023, οι στρατιωτικές αρχές γνώριζαν ότι ο Κάρντ ήταν παρανοϊκός, παραληρητικός και βίαιος.

Είχε συντάξει λίστα πιθανών στόχων, ενώ διατηρούσε πρόσβαση σε όπλα.

Παρά τις σοβαρές ενδείξεις και τις απειλές του να «πυροβολήσει» κέντρο της Εφεδρείας στο Μέιν, οι αρχές όχι μόνο δεν του αφαίρεσαν τα όπλα αλλά φέρονται να αποθάρρυναν και την τοπική αστυνομία από το να τα κατασχέσει.

A mass shooting in Lewiston, Maine. At least 22 dead and 50-60 injured, in 3 different locations. 😢🙏🏼✝ pic.twitter.com/z3llTYVzZ4 — 🗡🛡Sir Rickster🛡🗡 (@Rickster_75) October 26, 2023

Η φωνή των οικογενειών

Μεταξύ των εναγόντων βρίσκεται και η Σίνθια Γιανγκ, που έχασε τόσο τον σύζυγό της όσο και τον 14χρονο γιο της στο μπόουλινγκ.

«Εμπιστευτήκαμε τους εξουσιαστές να προστατεύσουν τους αγαπημένους μας, και η αδράνειά τους μας κόστισε τα πάντα», τόνισε με συγκλονιστικά λόγια.

Οι οικογένειες ζητούν χρηματική αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, τα έξοδα της κηδείας, ψυχική οδύνη και την ανεπανόρθωτη απώλεια που υπέστησαν.

Lewiston shooting survivors, victims’ families file lawsuit against US Army | Click on the image to read the full story https://t.co/stJvIbHvfo — WMUR TV (@WMUR9) September 3, 2025

Οι ευθύνες του στρατού

Η αγωγή επισημαίνει ότι οι ερευνητές του στρατού έχουν ήδη αναγνωρίσει τη σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε εκρήξεις και την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, όπως άγχος, παρανοϊκή σκέψη και βίαιη συμπεριφορά.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο στρατός διαθέτει διαδικασίες για την αντιμετώπιση στρατιωτικών που αποτελούν απειλή, όμως στην περίπτωση του Κάρντ δεν τις ακολούθησε.

Η αποτυχημένη παρέμβαση

Μέλη της μονάδας του είχαν ενημερώσει τους ανωτέρους τους για τις απειλές και τη συλλογή όπλων που διατηρούσε.

Ο Κάρντ εισήχθη μάλιστα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Keller στο West Point για ψυχιατρική αξιολόγηση, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αποτελούσε σαφή απειλή.

Παρά τα ευρήματα, πήρε εξιτήριο με την προϋπόθεση ότι θα του αφαιρεθούν τα όπλα — κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Επιπλέον, δεν παρακολουθήθηκε συστηματικά για να λάβει θεραπεία ή στήριξη.

The survivors and families of the victims killed in the Lewiston mass shooting are suing the United States. The lawsuit claims multiple agencies ignored the warning signs of the dangers posed by the shooter. https://t.co/PGx3neOwg7 — CBS 13 News (@WGME) September 3, 2025

Σιωπή από τις αρχές

Εκπρόσωποι του Στρατού και του υπουργείου Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εκκρεμή υπόθεση, ενώ η στρατιωτική υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης Tricare δεν απάντησε καν σε αιτήματα για δήλωση.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει οργή στις οικογένειες, που θεωρούν ότι η ολιγωρία και η αδιαφορία των αρχών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σφαγή.