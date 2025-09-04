Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Τη νύχτα της Κυριακής η περιοχή συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.

Πάνω από 2.200 νεκροί και 3.600 τραυματίες από τα φονικά Ρίχτερ της Κυριακής

Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου σκορπώντας τον όλεθρο, καθώς ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές.

Σε πάνω από 2.200 ανήλθαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε την Κυριακή το ανατολικό Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 3.600, σύμφωνα με επικαιροποιημένο επίσημο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές των Ταλιμπάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.