Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 1.400 νεκροί – «Ολη μέρα ανασύρουμε πτώματα»

Περισσότεροι από 1.400 είναι οι νεκροί και πάνω από 3.000 οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την Κυριακή το Αφγανιστάν ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Οι αρχές ανέφεραν ότι αναμένουν αύξηση του αριθμού των θυμάτων, μόλις οι ομάδες διάσωσης φτάσουν σε πιο απομονωμένες περιοχές, πολλές από τις οποίες παρέμεναν απροσπέλαστες περισσότερο από 24 ώρες μετά τον σεισμό.

Ο σεισμός κατέστρεψε τρία χωριά στο Κουνάρ και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλά άλλα, σύμφωνα με τις αρχές. Τουλάχιστον 610 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κουνάρ, ενώ στο χωριό Ουαντίρ, δεκάδες κάτοικοι έψαχναν ακόμη, ώρες αφού είχε νυχτώσει, αγνοούμενους στα χαλάσματα σπιτιών που μετατράπηκαν σε συντρίμμια.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο όρθιο σε αυτό το χωριό», είπε ένας κάτοικος, του Κουνάρ. «Η ζωή εδώ τελείωσε σε λίγα δευτερόλεπτα».

Ο Αμπντουλάχ είπε ότι τα γειτονικά χωριά γκρεμίστηκαν τονίζοντας ότι πολλοί ακόμα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι.

«Οι απώλειες είναι τεράστιες, οι άνθρωποι δεν έχουν τροφή και πόσιμο νερό. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι ανεπαρκείς και οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναζητήσουν επιζώντες. Ολη μέρα ανασύρουμε πτώματα», είπε, μεταξύ άλλων, ένας επιζών.

«Χρειαζόμαστε ασθενοφόρα, χρειαζόμαστε γιατρούς, χρειαζόμαστε τα πάντα για να διασώσουμε τους τραυματίες και να ανασύρουμε τους νεκρούς».

Στο Κουνάρ, οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τυλίχτηκαν σε λευκά σάβανα από τους χωρικούς, οι οποίοι προσευχήθηκαν πάνω από τα σώματά τους πριν τα θάψουν, ενώ ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια. Ο ΟΗΕ έχει αποδεσμεύσει έκτακτα κονδύλια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να προσφέρει βοήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών.

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας στο Αφγανιστάν συντονιζόμαστε με τις de facto αρχές για αποτιμήσουμε άμεσα τις ανάγκες, να διανείμουμε βοήθεια που χρειάζονται επειγόντως (οι σεισμοπαθείς) κι είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», σημείωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη. Εκταμιεύτηκε καταρχήν ποσό 5 εκατομμυρίων δολαρίων από το κεντρικό αποθεματικό ταμείο αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων (CERF) του ΟΗΕ, διευκρίνισε.