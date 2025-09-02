Δεύτερος σεισμός μεγέθους 5.2 βαθμών έπληξε σήμερα το ανατολικό Αφγανιστάν, δύο ημέρες μετά έναν άλλο σεισμό που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε επαρχίες στη μεθόριο με το Πακιστάν και οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται αυτήν τη φορά 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σε βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με τους Αμερικανούς σεισμολόγους.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής και ο Εχσανουλάχ Εχσάν, ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών στης Κουνάρ, της επαρχίας που επλήγη πιο πολύ από τον σεισμό της Κυριακής, είπε πως τέτοιοι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στο Αφγανιστάν

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εβα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ’ οδόν». «Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ε.Ε. αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν.