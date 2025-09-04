Τα σενάρια για την κατάταξη της Εθνικής μας μετά τη νίκη της Βοσνίας – Κίνδυνος αποκλεισμού για την Ισπανία
Απλοποιήθηκαν τα σενάρια για την Εθνική ομάδα ενόψει της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 σχετικά με τη θέση που θα τερματίσει.
Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας με 84-76 δημιουργεί νέα δεδομένα στην τελική κατάταξη του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025 και βεβαίως στο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μας απέναντι στην Ισπανία. Είτε 1η είτε 4η η Ελλάδα.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι οτι με νίκη της Εθνικής μας επί των Ισπανών η μεν Γαλανόλευκη «κλειδώνει» την πρωτιά, η δε «φούριας ρόχας» αποχαιρετά τη διοργάνωση. Κι αυτό μιας και οι Ίβηρες θα υστερούν στην ισοβαθμία με τη Γεωργία στο 2-3. Η Ελλάδα σε αυτό το σενάρια θα είναι πρώτη με 4 νίκες και 1 ήττα, με την Ιταλία να έχει το ίδιο ρεκόρ, όμως καταταγεί 2η, πάντα υπολογίζοντας ότι η ομάδα του Ποτσέκο θα επικρατήσει της Κύπρου.
Ειδάλλως η Εθνική μας θα τερματίσει στην 4η θέση αν χάσει από την Ισπανία, και η Ιταλία νικήσει την Κύπρο όπως είναι το λογικό. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία μεταξύ Ισπανίας, Ελλάδας και Βοσνίας με 3-2. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα υστερεί, καθώς θα μετράει δύο ήττες απέναντι σε Βοσνία και Ισπανία, ενώ την πρωτιά θα καταλάβει η Ιταλία με 4-1.
Επιπλέον την πρόκριση έχει εξασφαλίσει και η Βοσνία ενώ οι Γεωργιανοί θέλουν νίκη της Εθνικής μας προκειμένου να περάσουν έστω και την ύστατη στιγμή.
Η κατάταξη στον Γ’ Όμιλο
- Βοσνία 3-2*
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1 *
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Κύπρος 0-4
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 84-76
- Ιταλία – Κύπρος (18:15)
- Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
