Η ανάλυση του Παναγιώτη Γιαννάκη για τον μεγάλο αγώνα με την Ισπανία

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα El Mundo ενόψει της «μάχης» της Ελλάδας με την Ισπανία για το Eurobasket.

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πιο δυνατούς παίκτες και τόνισε ότι το μεγάλο «όπλο» της Εθνικής είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είναι ασταμάτητος στο transition game.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη:

Αν η Γεωργία δεν κερδίσει νωρίτερα τη Βοσνία, η Ισπανία παίζει τα πάντα, το γνωρίζετε;.

«Ξέρω ότι για την Ισπανία είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι, αλλά συμφωνώ με τον προπονητή Σκαριόλο ότι πρέπει να σκέφτονται μόνο πώς θα παίξουν μπάσκετ, όχι τι θα γίνει αν χάσουν. Είναι κάτι που πάντα προσπαθούσα να μεταδώσω στους παίκτες μου. Το μπάσκετ είναι όμορφο, δώσε τη δύναμή σου και τη συγκέντρωσή σου στο παιχνίδι και απόλαυσέ το.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ως ομάδα, γιατί έχουμε πιο δυνατούς παίκτες και έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον θεό του transition game, τον καλύτερο στον κόσμο σ’ αυτό.

Είναι εξαιρετικός στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά ζηλεύω την ισπανική ομάδα, γιατί έχει πολλούς νεαρούς και ταλαντούχους παίκτες. Και παίζουν πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου. Ίσως να χρειάζονται λίγη περισσότερη δύναμη, αλλά ήδη βλέπουμε την ποιότητά τους. Έτσι, στο μέλλον, θα έχουν πολλά να πουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν θα είναι εύκολο για την Ελλάδα.»

Πώς σταματάς τον Γιάννη;

«Είναι δύσκολο για την Ισπανία γιατί, όπως είπα, δεν έχει τόσους δυνατούς και μεγαλόσωμους παίκτες. Ενάντια στην Ιταλία, ο Νιάνγκ και ο Ντιούφ, ήταν ασταμάτητοι. Ήταν υπερβολικά σωματικοί. Ο Γιάννης είναι ασταμάτητος. Είναι το κύριο όπλο μας και θα είναι δύσκολο να τον σταματήσουν. Ένας απίστευτος παίκτης.»

Η Ισπανία βρέθηκε πολλές φορές στον δρόμο σας, ως παίκτης και προπονητής. Θυμάστε τον τελικό του Μουντομπάσκετ 2006;

«Το θυμάμαι, φυσικά. Είχαμε χάσει όλη μας τη δύναμη στον ημιτελικό με τις ΗΠΑ. Η Ισπανία έπαιξε εξαιρετικά. Αλλά δεν είχαμε ούτε ενέργεια να κυνηγήσουμε την μπάλα ούτε καθαρό μυαλό. Ήμασταν κατεστραμμένοι σωματικά και ψυχικά. Αν θυμάσαι το σκορ, ήταν 73-45 ή κάτι τέτοιο (70-47). Κανείς δεν θα το περίμενε.

Την επόμενη χρονιά, το 2007, στο EuroBasket της Ισπανίας, στα ημιτελικά, χάσαμε μόνο σε μερικές λεπτομέρειες. Είχαμε το ταλέντο να παίξουμε στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία, αλλά εκείνοι είχαν τον Πάου και τον Μαρκ, και ήταν πολύ δύσκολο να παίξεις εναντίον τους. Η ικανότητά τους στην πάσα… Νομίζω ήταν οι πρώτοι που μπορούσαν να είναι και γκαρντ και σέντερ ταυτόχρονα. Και ο Πάου ήταν επίσης σκόρερ, δηλαδή έκανε τη δουλειά τριών θέσεων.»

Η Ισπανία έχει αλλάξει πολύ…

«Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά έχετε πολλά να περιμένετε στο μέλλον. Έχετε την τύχη να έχετε μία από τις καλύτερες λίγκες του κόσμου, την ACB, και αυτό σας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξετε τα νεαρά ταλέντα. Στη δική μας λίγκα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.»