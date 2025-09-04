newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Παρασκήνιο 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:00

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Spotlight

Απαντήσεις και σε επίπεδο briefing θα δίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εντάσσει στην ατζέντα της την καθιέρωση τακτικών ενημερώσεων πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο… ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Παράλληλα, με την κίνηση αυτή η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να ενισχύσει στη συνείδηση των πολιτών τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέχει, η οποία, θεσμικά, αποτελεί την εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη.

Η πρώτη… εικόνα από τη «μαύρη βίβλο»

Μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που θα επιτελέσει ο Κώστας Τσουκαλάς, αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις του μετά τις παρουσιάσεις της «μαύρης βίβλου» της ΝΔ από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις συνεντεύξεις Τύπου που πραγματοποιούνται την εβδομάδα 1 – 5 Σεπτεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος λάμβανε τον λόγο και τοποθετούνταν με σύντομα σχόλια για ζητήματα επικαιρότητας, όπως, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σημειώνεται ότι ενημέρωση πολιτικών συντακτών είχαν πραγματοποιήσει οι δύο εκπρόσωποι Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, χωρίς, ωστόσο, να καθιερώνεται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει τη «μαύρη βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης.

Ομιλητές θα είναι η βουλεύτρια Λάρισας και υπεύθυνη του ΚΤΕ Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη, ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, η γραμματέας του τομέα Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη και ο γραμματέας του τομέα Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Economy
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

inWellness
inTown
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
