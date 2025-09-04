Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Απαντήσεις και σε επίπεδο briefing θα δίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εντάσσει στην ατζέντα της την καθιέρωση τακτικών ενημερώσεων πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο… ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Παράλληλα, με την κίνηση αυτή η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να ενισχύσει στη συνείδηση των πολιτών τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέχει, η οποία, θεσμικά, αποτελεί την εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη.

Η πρώτη… εικόνα από τη «μαύρη βίβλο»

Μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που θα επιτελέσει ο Κώστας Τσουκαλάς, αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις του μετά τις παρουσιάσεις της «μαύρης βίβλου» της ΝΔ από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις συνεντεύξεις Τύπου που πραγματοποιούνται την εβδομάδα 1 – 5 Σεπτεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος λάμβανε τον λόγο και τοποθετούνταν με σύντομα σχόλια για ζητήματα επικαιρότητας, όπως, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σημειώνεται ότι ενημέρωση πολιτικών συντακτών είχαν πραγματοποιήσει οι δύο εκπρόσωποι Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, χωρίς, ωστόσο, να καθιερώνεται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει τη «μαύρη βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης.

Ομιλητές θα είναι η βουλεύτρια Λάρισας και υπεύθυνη του ΚΤΕ Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη, ο βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, η γραμματέας του τομέα Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη και ο γραμματέας του τομέα Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος.