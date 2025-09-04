ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

Τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ σχολιάζει το ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι ‘το έργο θα γίνει’, επιδιώκουν να κρύψουν ότι τα ενεργειακά σχέδια του κεφαλαίου και των ευρωατλαντικών ‘συμμάχων’ του όχι μόνο δεν προσφέρουν ‘ασφάλεια’ και ‘ηρεμία’ στους λαούς, αλλά αντίθετα εγκυμονούν νέους κινδύνους και βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους».

«Πολύ περισσότερο», τονίζει ο Περισσός, «όταν φουντώνουν οι ανταγωνισμοί και οι διεργασίες για τις ενεργειακές και γεωστρατηγικές ισορροπίες σε όλη την ΝΑ Μεσόγειο, μια περιοχή που ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ ιεραρχούν στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ αναβαθμισμένο ρόλο διεκδικεί όλο και πιο αποφασιστικά η Τουρκία».

«Άλλωστε, οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», όπως υπογραμμίζει.

«Μέσα σ’ αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που υποτίθεται ότι θα υπηρετούσε και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ήδη στοιχήσει πανάκριβα, πριν μείνει όπως φαίνεται, κι αυτό στα χαρτιά», τονίζει καταληκτικά το ΚΚΕ.

Εγκαταλείπει η Λευκωσία – «Δεν είναι βιώσιμο»

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με Ελλάδα και Ισραήλ δεν είναι βιώσιμο.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή Κύπρου, ο κ. Κεραυνός επικαλέστηκε δύο ανεξάρτητες μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι υπό τους συγκεκριμένους όρους το έργο Great Sea Interconnector (GSI) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».