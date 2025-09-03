ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Έντονη αβεβαιότητα ως προς την υλοποίηση του κρίσιμου ενεργειακού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (τμήμα του Great Sea Interconnector) προκαλούν οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Ενέργειας κ. Μ. Κεραυνού, που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και σύμφωνα με τις οποίες ‘το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους’, με αναφορά στις οικονομικές, τεχνικές και γεωπολιτικές του πτυχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Οι δηλώσεις αυτές, σημειώνουν με κοινή ανακοίνωση ο Δημήτρης Μάντζος, υπευθύνος ΚΤΕ Εξωτερικών και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπευθύνος ΚΤΕ Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, «εμφανίζονται αντίθετες προς τις πρόσφατες επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη ότι το έργο της έρευνας και πόντισης του υποβρύχιου καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά».

Όπως αναφέρουν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «φαίνεται πλέον ότι η αναστολή υλοποίησης του έργου μετά τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο πεδίο ερευνών, ήδη από τον Ιούλιο 2024 στη θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της Κάσου και τον Φεβρουάριο 2025 στα βόρεια της Κρήτης, έχει ήδη διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό το οποίο απειλεί την ίδια την προοπτική του έργου, παρά την προφανή κρισιμότητά του τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου όσο και για τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της ΕΕ. Ενός έργου», υπογραμμίζουν, «που φέρει τη σφραγίδα της διορατικής και εθνικά ωφέλιμης κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και υφυπουργό Ενέργειας τον Γιάννη Μανιάτη».

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε κατηγορηματικά απαντήσει ότι το έργο θα προχωρήσει»

«Η μη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, παρά το γεγονός ότι αυτή συνιστά έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και δεν απαιτεί καμία ενημέρωση ή άδεια από παράκτια κράτη σύμφωνα με την UNCLOS, θα συνιστά κατ’ ουσίαν δικαίωση των παράνομων και αναθεωρητικών αιτιάσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι «στις 23 Ιουλίου 2025, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης είχε κατηγορηματικά απαντήσει ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι εκκρεμεί ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Και υπενθυμίζουν πως «είχε προηγηθεί, στις 7 Μαρτίου 2025 ανάλογη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη και απάντηση του πρωθυπουργού για κανονική υλοποίηση του έργου και προθυμία της αναδόχου γαλλικής εταιρείας με επίκληση σχετικού εγγράφου της τελευταίας. Εξ άλλου, από τις 18 Μαρτίου 2025, έχουμε υποβάλει ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για τους λόγους καθυστέρησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που παραμένει ως σήμερα αναπάντητη. Παράλληλα δε, η Ομάδα των ευρωβουλευτών μας έχει προβεί σε πολλαπλές παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», επισημαίνουν.

«Βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση ΝΔ»

Οι υπεύθυνοι ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι παρ’ όλες τις παρεμβάσεις τους, «η εικόνα δεν αλλάζει: είναι πλέον σαφές ότι εδώ και μήνες ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου, που πρέπει επιτέλους να τελειώσει» και υπογραμμίζουν ότι πρέπει «να τελειώσουν οι υπεκφυγές και η αμφιθυμία, που υποκρύπτει αδυναμία υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Παράλληλα, υποστηρίζουν πως «η κυβέρνηση ΝΔ είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει, πλέον, άμεσα να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου».

Για να καταλήξουν πως «το έργο ήταν εξ αρχής γνωστό και καθορισμένο, στο σύνολο των όρων και των παραμέτρων του, εντός του δεδομένου γεωπολιτικού πλαισίου. Γιατί άρχισε η υλοποίησή του, χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που η ελληνική κυβέρνηση επί τόσους μήνες αρνείται και δεν θέλει να απαντήσει, προσπαθώντας να μεταφέρει τις ευθύνες για τις συνεχείς αναβολές, καθυστερήσεις και εν τέλει την επ’ αόριστον αναστολή, οπουδήποτε αλλού, παρά μόνο στον εαυτό της».