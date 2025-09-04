Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν στα Χανιά
Η σορός του άτυχου ψαροντουφεκά εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά - Δυσκολία των αρχών να προσεγγίσουν το σημείο
- Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
- Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου ψαροντουφεκά που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης 2/9, στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα Πέμπτη 4/9 χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του λιμενικού σώματος.
Χανιά: Δυσκολία των Αρχών να φτάσουν στο σημείο
Η σορός του 50χρονου εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο γεγονός που δυσκολεύει τις αρχές να την προσεγγίσουν.
Έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή πλωτών και άλλων μέσων του λιμενικού σώματος προκειμένου να περισσυλέξουν το άτυχο άντρα και να τον μεταφέρουν στην στεριά.
Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη 2/9 για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά.
Όσο, όμως, οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν έδινε σημεία ζωής, η ανησυχία της οικογένειας του μεγάλωνε.
Μετά από επικοινωνία με τις αρχές, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με σκάφη και στελέχη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες να «χτένιζουν» όλη την επίμαχη περιοχή προκειμένου να βρουν τον ψαροντουφεκά.
- Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
- Άρης: Σοκ με Τανούλη – Υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και μηνίσκου
- Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
- Νέα Αριστερά: Το «success story» των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή
- Lady Gaga: Ακύρωσε τη συναυλία της στο Μαϊάμι, λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή
- Συμβουλές για γονείς: Πώς να μετατρέψετε την αγωνία σε ενθουσιασμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις