Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν στα Χανιά

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου ψαροντουφεκά που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης 2/9, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα Πέμπτη 4/9 χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του λιμενικού σώματος.

Χανιά: Δυσκολία των Αρχών να φτάσουν στο σημείο

Η σορός του 50χρονου εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο γεγονός που δυσκολεύει τις αρχές να την προσεγγίσουν.

Έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή πλωτών και άλλων μέσων του λιμενικού σώματος προκειμένου να περισσυλέξουν το άτυχο άντρα και να τον μεταφέρουν στην στεριά.

Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη 2/9 για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά.

Όσο, όμως, οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν έδινε σημεία ζωής, η ανησυχία της οικογένειας του μεγάλωνε.

Μετά από επικοινωνία με τις αρχές, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με σκάφη και στελέχη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες να «χτένιζουν» όλη την επίμαχη περιοχή προκειμένου να βρουν τον ψαροντουφεκά.