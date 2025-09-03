Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για τον εντοπισμό ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο αγνοούμενος είχε μεταβεί στο σημείο για υποβρύχια αλιεία και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ιδιωτικό σκάφος, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.