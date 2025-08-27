Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας
- Φοιτητική στέγη: 110% ακριβότερη σε 10 χρόνια και 7,3% σε μόλις έναν χρόνο
- Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά - Οι αμφισβητίες του Δαμιανού επιχείρησαν να εισέλθουν στο μοναστήρι
- Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
- Βούτηξε σε σκουπίδια για να βρει τις βέρες της συζύγου του και τα κατάφερε
Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι στην Καρδίτσα ένας 50χρονος άνδρας από τα Καλογριανά.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκo.
Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.
Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive.Net, η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.
Ο 50χρονος που έμενε μόνος του είχε σημαντικό διάστημα να εμφανιστεί και αναζητούνταν από τους γείτονες χωρίς επιτυχία, Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, αφού ειδοποιήθηκαν και συγγενείς, ως ύστατη προσπάθεια ανεύρεσης του, εισήλθαν στο σπίτι όπου αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.
- Φανουρόπιτα: Τι συμβολίζει η πίτα με το μήνυμα «Άγιε μου Φανούριε, φανέρωσέ το»;
- Επική συμβουλή στον Γιαμάλ: «Αν πας διακοπές με μεγαλύτερη, φρόντισε να είναι η μάνα σου»
- Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
- Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
- Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
- Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις