Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι στην Καρδίτσα ένας 50χρονος άνδρας από τα Καλογριανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκo.

Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive.Net, η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.

Ο 50χρονος που έμενε μόνος του είχε σημαντικό διάστημα να εμφανιστεί και αναζητούνταν από τους γείτονες χωρίς επιτυχία, Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, αφού ειδοποιήθηκαν και συγγενείς, ως ύστατη προσπάθεια ανεύρεσης του, εισήλθαν στο σπίτι όπου αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.