«Τα μωρά τα κατέβασε ο κύριος και το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”, το αγόρι δεν μιλούσε γιατί ήταν μικρούλι», δηλώνει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης διαδραματίστηκε μια ανείπωτη τραγωδία: Μια 34χρονη έγκυος, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της.

Το συγκλονιστικό συμβάν έγινε γνωστό μόλις ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας επέστρεψε στο σπίτι τους και την είδε μαζί με το νεογνό να κείτονται νεκροί στο πάτωμα.

«Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους άγγιξα ήταν όλοι παγωμένοι», είπε ο σύζυγός της.

«Κάναν λίγο ΚΑΡΠΑ δεν γινόταν τίποτα αυτό. Κατεβαίνει και ο άντρας της με τα πιτσιρίκια κλαμένος, δεν έβγαζε κουβέντα. Όταν κατέβηκε, “τι έγινε Γιώργο;”, τον ρώτησα, μου λέει “άσ’ τα κυρία Γιώτα, έχασα την Ειρήνη, αυτό ήταν, έχασα την κοπέλα μου”. Πήρε τα πιτσιρίκια, τα ταΐσαμε εδώ πέρα, τους δώσαμε από ένα κρουασάν. Τα μωρά τα κατέβασε ο κύριος και το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”, το αγόρι δεν μιλούσε γιατί ήταν μικρούλι», μαρτυρά περίοικος.

«Δεν είχε καλή σχέση με τους γιατρούς. Είχε κρυώσει όμως, είχε κρυώσει η κοπέλα και φέραν τον παθολόγο ξαφνικά της έδωσε ένα χαπάκι να πίνει», λέει γειτόνισσα της 35χρονης.

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, γιατί ήτανε μια χαρά. Γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή», είπε ο σύζυγός της.

Περισσότερα στοιχεία στις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του τραγικού θανάτου της 34χρονης γυναίκας και του νεογνού της αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA για την τραγωδία στα Πατήσια: