04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Συνδράμουν 6 εναέρια μέσα
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Ελλάδα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:22

Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΡεπορτάζΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έγκυο γυναίκα που πέθανε μαζί με το νεογνό της στο διαμέρισμα στα Πατήσια.

Μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα, βρίσκονταν και τα αλλά δύο παιδιά της οικογενείας, ένα αγοράκι 2,5 ετών και ένα 5χρονο κοριτσάκι.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο σύζυγός της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας

Τις μαρτυρίες που έλεγαν ότι η 34χρονη έγκυος που έχασε τη ζωή της είχε μία άρνηση για τους γιατρούς, δεν την παρακολουθούσε κάποιος γυναικολόγος και ότι και τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της τα είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι της, διαψεύδει μιλώντας στο in η θεία της.

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται και γράφονται. Ποτέ δεν γέννησε στο σπίτι. Και τα δύο της παιδιά τα έφερε στο κόσμο στο νοσοκομείο της ‘Αλεξάνδρας’» λέει, η οποία συμπληρώνει ότι υπάρχουν και τα σχετικά χαρτιά.

Η θεία της γυναίκας, είπε ακόμη πώς η 34χρονη ήταν τις προηγούμενες ημέρες αδιάθετη. «Φοβόταν να πάει στον γιατρό. Πήγε ο γιατρός στο σπίτι της για να δει αν χρειάζεται κάτι παραπάνω».

Η επίσκεψη του γιατρού στο διαμέρισμα της 34χρονης στα Πατήσια έγινε την Κυριακή το απόγευμα.

«Η μαμά έπεσε κάτω»

Σύμφωνα πάντα με όσα μας λέει η θεία της άτυχης γυναίκας, στο περιστατικό ήταν μπροστά και τα δύο μικρά παιδιά, τα οποία αυτή την στιγμή φροντίζει η ίδια.

«Η μαμά πόναγε πολύ, γέννησε την μπέμπα (σ.σ δεν γνωρίζουμε αν ήταν αγόρι ή κορίτσι) έκοψε τη λουρίδα (σ.σ εννοεί τον ομφάλιο λώρο) και έπεσε κάτω». Αυτά είπε το 5χρονο κοριτσάκι περιγράφοντας τα όσα έγιναν στο σπίτι την μοιραία ημέρα, σύμφωνα με την θεία.

«Τη βρήκα νεκρή» λέει ο σύζυγός της

Ο σύζυγός της, μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε ότι όταν επέστρεψε από τη δουλειά, τα δυο του παιδιά τον πλησίασαν και αντίκρισε τη γυναίκα του νεκρή μαζί με το νεογέννητο μωρό του.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, τη βρήκα νεκρή», δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο σύζυγός της στους δημοσιογράφους.

Ο σύζυγός της, μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε ότι όταν επέστρεψε από τη δουλειά, τα δυο του παιδιά τον πλησίασαν και αντίκρισε τη γυναίκα του νεκρή μαζί με το νεογέννητο μωρό του.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να πέσει περισσότερο «φως» στα αιτία του θανάτου μητέρας και παιδιού.

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
