Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Πατήσια το απόγευμα της Τετάρτης, με μια γυναίκα και ένα νεογέννητο βρέφος να χάνουν τη ζωή τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η 34χρονη γυναίκα επρόκειτο να γεννήσει τις επόμενες ημέρες, όμως φαίνεται πως της έσπασαν τα νερά και δεν πρόλαβε να πάει στο νοσοκομείο.

Μάρτυρες της τραγωδίας ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδάκια της οικογένειας 3 και 5 ετών, τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να σωθεί η μητέρα τους.

Μάλιστα, τα παιδιά ήταν αυτά που πλησίασαν τον πατέρα τους όταν εκείνος επέστρεψε από τη δουλειά στο σπίτι, για να του δείξουν τι είχε συμβεί.

«Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή» είπε στους αστυνομικούς ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.

Δεν ήθελε γιατρούς

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της είχε μία άρνηση για τους γιατρούς και δεν ήθελε να την παρακολουθεί κάποιος γυναικολόγος κατά τη διάρκεια της κύησης.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες, και τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της τα είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι της.

Δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χαλάσει το κινητό της τηλέφωνο και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να καλέσει για βοήθεια.

Πλέον, περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού θανάτου της 34χρονης γυναίκας αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.