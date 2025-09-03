«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»

Η Ισπανία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο» στο Eurobasket 2025 και η «Marca» ασκεί έντονη κριτική στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της «φούρια ρόχα».

Στον πρόσφατο αγώνα απέναντι στην Ιταλία, ο παίκτης του Παναθηναϊκού έμεινε άποντος εκτελώντας 0/4 τρίποντα και οι Ισπανοί περίμεναν περισσότερα μετά την εντυπωσιακή σεζόν του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να δημοσιεύσουν ένα κείμενο γεμάτο… καρφιά για τον Ισπανό φόργουορντ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο της «Marca» ξεκινάει με τίτλο: «Αστέρι στον Παναθηναϊκό, άτονος στην Εθνική». Στην ανάλυσή, επισημαίνεται η αδυναμία του Χουάντσο να επαναλάβει τις εμφανίσεις του με την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Το δημοσίευμα της «Marca» για τον Χουάντσο:

«Στην Αθήνα, ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ είναι πολύ πιο σημαντικός από ότι όταν φοράει την κόκκινη φανέλα. Η Εθνική Ομάδα τον χρειάζεται και τον περιμένει .

Η απόδοση του Χουάντσο στον κρίσιμο αγώνα με την Ιταλία ήταν ίσως η χειρότερη του με την Ισπανία: δεν σκόραρε σε 15:34 λεπτά, έχασε και τις τέσσερις τρίποντες βολές που προσπάθησε, είχε PIR -3 και, ενώ ήταν στο γήπεδο, η ομάδα έχασε με 22 πόντους διαφορά.

Είχε στραμπουλήξει τον αστράγαλο στον προηγούμενο αγώνα με την Κύπρο και δεν είχε προπονηθεί τη Δευτέρα, αλλά ο Σέρτζιο Σκαριόλο είπε ότι ήταν έτοιμος να παίξει. Και έπαιξε, αν και πολύ μακριά από το επίπεδο που αναμενόταν από αυτόν. Ο αδελφός του Μπίλι επίσης δεν κατάφερε να σκοράρει: ένα σημείο και άλλο ένα 0/4 στα σουτ .

Στην Αθήνα, εκτός από το ότι είναι ο αγαπημένος των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ, είναι και ένας βασικός παίκτης στο παρασκήνιο. Υπάρχουν πολλοί αστέρες εκεί, αλλά λίγοι παίκτες που κάνουν τη δουλειά που κάνει αυτός: άμυνα, ριμπάουντ και μέσος όρος 10 πόντων. Η διαφορά μεταξύ του Χουάντσο με τα πράσινα και του Χουάντσο με τα κόκκινα είναι τεράστια.

Η Εθνική Ομάδα αναμένει να δει μια βελτιωμένη εκδοχή ενός από τους βασικούς της παίκτες αυτή την Πέμπτη, όταν και θα αντιμετωπίσει παίκτες που γνωρίζει καλά, όπως τους Έλληνες. Πριν από τρία χρόνια, εξέπληξε με εκείνους τους αξέχαστους 27 πόντους με επτά τρίποντα στον τελικό, μετά από ένα τουρνουά στο οποίο επίσης δεν ήταν στην καλύτερη του φόρμα. Δεν είναι θέμα να πλησιάσει αυτό το κατόρθωμα. Θα αρκούσε να εγκαταλείψει την ασήμαντη παρουσία του».