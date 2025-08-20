Χουάντσο: «Γιατί να μην παίξουμε με τον αδελφό μου σε κάποιο σύλλογο;»

Η Εθνική Ισπανίας θα εμφανιστεί αλλαγμένη στο φετινό Ευρωμπάσκετ, με τους Χουάντσο και Γουίλι Ερνανγκόμεθ να είναι οι νέοι αρχηγοί της «φούρια ρόχα» στην προσπάθεια που θα κάνει σε ένα ακόμα μεγάλο τουρνουά.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού μίλησε στη «MARCA» για τις αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει από εδώ και στο εξής, αλλά και για την πιθανότητα να γίνει συμπαίκτης με τον αδερφό του σε κάποιον σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:

Για το ότι εκείνος είναι πλέον ο βετεράνος: «Μακάρι να μην ήμουν εγώ βετεράνος και να βρίσκονταν εδώ ο Ρούντι, ο Τσάτσο ή ο Ρίκι (σ.σ. Ρούμπιο). Το λέω με όλη μου την καρδιά. Μου λείπουν πολύ, αλλά στο τέλος είναι ο νόμος της ζωής».

Για το Ευρωμπάσκετ: «Χρειάζεται λίγη υπομονή. Θα παίξουμε με γκαρντ 19–20 ετών. Δεν είναι σωστό να τους φορτώνουμε το βάρος του Ρίκι ή του Ραούλ Λόπεθ. Ούτε εμείς είμαστε Πάου Γκασόλ, ούτε ο Σάντι (Αλντάμα) είναι Μαρκ Γκασόλ. Θα παλέψουμε με ταπεινότητα, θα δώσουμε τα πάντα σε κάθε ματς».

Για τον αδερφό του, Γουίλι, και το αν θα έπαιζαν μαζί σε σύλλογο: «Για εμάς είναι τιμή να παίξουμε μαζί. Έχουμε εκπροσωπήσει την Εθνική για πολλά χρόνια, κερδίσαμε μαζί ένα Παγκόσμιο, ένα Ευρωπαϊκό. Είναι αναμνήσεις που θα κουβαλάμε για πάντα. Γιατί όχι να μην παίξουμε ξανά μαζί; Υπήρξε πιθανότητα στον Παναθηναϊκό, υπήρξε και στην Μπαρτσελόνα…

Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το μπάσκετ και η ζωή φέρνουν απρόβλεπτες στροφές».