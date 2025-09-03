Τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαφορετικές περιοχές της Μεσσηνίας. Η μία φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αβραμιού, στον Δήμο Μεσσήνης. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη με 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 32 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ συνδράμουν και δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Στην κατάσβεση συμμετέχουν, επίσης, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Μεσσήνης.

Ισχυροί άνεμοι καθιστούν δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης

Πύρινα μέτωπα υπάρχουν, ακόμη, στην Τρίοδο – ευτυχώς, αντιμετωπίσθηκε άμεσα – και στο Στρέφι του Δήμου Μεσσήνης, καθώς και στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, κοντά στην πίστα καρτ, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από όλο το νομό έχουν σπεύσει στα σημεία και επιχειρούν να κατασβήσουν τις πυρκαγιές, με τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν να δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην ΠΕ Μεσσηνίας.