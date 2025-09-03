Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 14:55 σε φυτώριο στο δήμο Αχαρνών, στην οδό Δεκελείας και Ευανθίας, στο Μενίδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικές περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή και δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι.

Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.