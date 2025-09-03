Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι. Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο.
- Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν καταστεί ανάπηρα στη Γάζα - Έκκληση από τον ΟΗΕ
- Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά στη Βρετανία για τους κάτω των 16 ετών
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 14:55 σε φυτώριο στο δήμο Αχαρνών, στην οδό Δεκελείας και Ευανθίας, στο Μενίδι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικές περιοχές.
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή και δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι.
Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.
- Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
- Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
- Ντέμι Μουρ για Μπρους Γουίλις: «Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έναν τόσο δυνατό άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση»
- Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
- Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
- Η Μεγάλη Βρετανία «σόκαρε» το Μαυροβούνιο και… έστειλε τη Σουηδία στους «16» (89-83)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις