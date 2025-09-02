Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Μάνος Κατράκης: «Δεν έχω ακούσει ποτέ πιο ωραία ελληνικά»

Οι αρχέγονες ρίζες της φυλής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αυτός ο γλυκόπικρος ένατος μήνας Σεπτέμβρης σαν να κοιλοπονά θανάτους, χρόνια τώρα. Ένας τέτοιος Σεπτέμβρης πήρε τη Λαμπέτη, τον Κατράκη, φέτος τον Αλέξανδρο Κοτζιά (σ.σ. ο διακεκριμένος συγγραφέας, δημοσιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, 1926-1992). Δύσκολο, πολύ δύσκολο, να κλείσεις σε λίγες φράσεις ένα λεβεντοΜάνο. Πού να χωρέσεις εκείνη την οστεώδη ψιλόλιγνη μορφή με τα σκαμμένα μάγουλα, να ακινητοποιήσεις την έμφυτη αίσθηση ρυθμού; Την απαλή απλωτή κίνηση, τη δόνηση της ακινησίας; Πώς να περιγράψεις τον συνδυασμό της χάρης, της απλότητας, της πονηριάς, μαζί με το πιο βαθύ αίσθημα τραγικότητας; Πώς να κάνεις να ακουστεί εκείνη η βαθύχρωμη, βελούδινη, παλλόμενη, αισθαντική φωνή, η πιο πλούσια ίσως φωνή του θεάτρου, που κουβαλούσε μέσα της όλες τις αρχέγονες ρίζες της φυλής;

Μία και μοναδική φορά είχα την τύχη να σταθώ δίπλα του στον «Θάνατο του Διγενή» του Σικελιανού στο ΚΘΒΕ, το 1975 — Διγενής ο Κατράκης κι εγώ η Βδοκιά, η γυναίκα του. Περιττές οι προσωπικές αναμνήσεις.


Μα μια ανάμνηση —καρφί σφηνωμένο στο μυαλό— παραμένει ολοζώντανα παρούσα. Η γερασμένη, ελαφρά κυρτή φιγούρα του, με το μακρύ παλτό, τα χέρια ανοιγμένα σαν πουλί που ετοιμάζει το πέταγμα, το κεφάλι ψηλά λίγο γερμένο πλάι, στην κορυφή του λόφου με το μοναδικό δέντρο, να σχεδιάζει τα βήματα του πεντοζάλη στο «Ταξίδι στα Κύθηρα», σαν σκιάχτρο δονούμενο από εσωτερικό άνεμο, σαν άγγελος ιστορικής μνήμης ενός περήφανου, πάντα ματωμένου λαού.


Κι ακόμη η ολόρθη μορφή στη σχεδία να εκτοξεύει την πίκρα του αποδιωγμένου, να τον καταπίνει απελπισμένο το υγρό στοιχείο του ορίζοντα. Είχε όμως δέσει τέτοιους γερούς κάβους στην αποβάθρα της μνήμης, που ένα αδιόρατο τράβηγμα και είναι πάντα εδώ. Είναι δυνατόν να τον ξεχάσεις;


*Κείμενο της εξαίρετης ηθοποιού Εύας Κοταμανίδου (1936-2020) για τον Μάνο Κατράκη.


Η Εύα Κοταμανίδου

Έφερε τον τίτλο «Η δόνηση της ακινησίας» και είχε δημοσιευτεί στον «Ταχυδρόμο» της 21ης Οκτωβρίου 1992, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος του περιοδικού σε μεγάλες προσωπικότητες του νεοελληνικού πολιτισμού που είχαν φύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω τους δυσαναπλήρωτο κενό.

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 21.10.1992, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εξάλλου, για τον Μάνο Κατράκη, τον ογκόλιθο της υποκριτικής, ο Οδυσσέας Ελύτης είχε πει τα εξής:

«Η ωχρή μορφή του Μάνου Κατράκη, χαραγμένη μ’ επιμονή και με κόπο πάνω στο μέταλλο της νεοελληνικής πραγματικότητας, εξακολουθεί ν’ αντιστέκεται στις αλλοιώσεις του χρόνου και να ακτινοβολεί όλο ήθος. Η καθαρότητα της φωνής του. Δεν έχω ακούσει ποτέ πιο ωραία ελληνικά. Οι λέξεις βγαίνουν από τα χείλη του λαμπρές και στρογγυλές μ’ ένα περίγραμμα φωτεινό, όπως τα βότσαλα κάποιου παρθένου γιαλού».

Ο Μάνος Κατράκης απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 1984. Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου εικονίζεται στο ρόλο του Δον Κιχώτη, σε παράσταση του Εθνικού Θεάτρου το 1972 (πηγή: Ψηφιοποιημένο αρχείο Εθνικού Θεάτρου/www.nt-archive.gr).


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 21.10.1992, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τόσο κοντά 02.09.25

Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
«Κλαίει, κλαίει» 01.09.25

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία
Eurobasket 02.09.25

Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο τη Βοσνία θα κριθεί τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Εκτός ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)

Από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ μέχρι την Παρί Σεν Ζερμέν, αυτές είναι οι σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού του 2025 που διαμόρφωσαν μια εντυπωσιακή 11άδα αξίας 879,5 εκατ. ευρώ!

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

