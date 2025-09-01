Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Ασημάκης Πανσέληνος: Πώς θα μπορούσε να ξέρει ένα πηγάδι ότι υπάρχουν ωκεανοί;
Stories 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:07

Ασημάκης Πανσέληνος: Πώς θα μπορούσε να ξέρει ένα πηγάδι ότι υπάρχουν ωκεανοί;

Η εξυπνάδα ενός ανθρώπου αρχίζει ουσιαστικά από την ικανότητά του να μην υποτιμά τη νοημοσύνη του άλλου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Βγάλε από τις ιδέες τους αρχηγούς, για να λάμψουν. Ό,τι χρειάζεται αρχηγό, γίνεται αχρείαστο.

Η αμφιβολία για την ανθρωπιά σου είναι ο καλύτερος τρόπος να την καταχτάς κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Δεν είδα άνθρωπο να ανέβει σ’ ένα αξίωμα, να αποχτήσει δύναμη, χωρίς να προδώσει το πνεύμα του.

Ποτέ δε μέθυσα τόσο όσο μπορώ κάποιες στιγμές να μεθύσω με την απλή συναίσθηση πως υπάρχω όταν ξυπνώ το πρωί.

Η ανάγκη να εναντιώνεσαι στην εξουσία είναι στο ζωντανό άνθρωπο ανάγκη οργανική.

Η λευτεριά χωρίς ένα επίπεδο ζωής δε νογιέται, μα και κανένα επίπεδο ζωής δε νογιέται δίχως τη λευτεριά.

Το χάζεμα είναι μια ψυχολογική λειτουργία σημαντική. Είναι στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δεν είναι τόσο απλό πράμα το χάζεμα.

Η Ελλάδα ζει μέσ’ στο σκότος κάτω από έναν ουρανό φωτεινό.

Στην Ελλάδα οι πιο ύπουλοι εχθροί της δημοκρατίας στάθηκαν πάντα οι δημοκρατικοί σύμμαχοί της.

Ο Παράδεισος είναι η τιμωρία των εναρέτων.

Η εξυπνάδα ενός ανθρώπου αρχίζει ουσιαστικά από την ικανότητά του να μην υποτιμά τη νοημοσύνη του άλλου.

Πώς θα μπορούσε να ξέρει ένα πηγάδι ότι υπάρχουν ωκεανοί;

Στην τέχνη το ανικανοποίητο του δημιουργού είναι στοιχείο επιτυχίας.

Ο κόσμος είναι άδικος, επειδή υπάρχουν δικαστές.

Η παρέα. Αυτή είναι η μόνη ελεύθερη ομάδα, ως τα σήμερα, στη ζωή των ανθρώπων.

Είμαστε νέοι όσο φτιάνουμε φίλους. Λιγοστεύουν οι φίλοι μας και πεθαίνουμε.

Οι θανατοποινίτες παίρνουν κάθε πρωί προθεσμία από τα μάτια του δεσμοφύλακα.

*Επιλογή από σκέψεις του Ασημάκη Πανσέληνου, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του «Συνέντευξη με τον εαυτό μου» (εκδόσεις «Κέδρος», 1984).


Ο Ασημάκης Πανσέληνος, γιος του εμπόρου υφασμάτων Ιωακείμ Πανσέληνου και της Μυρτώς Βελισσαρίου, γεννήθηκε το 1903 στη Μυτιλήνη, όπου πέρασε τα παιδικά και γυμνασιακά του χρόνια.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως δικηγόρος.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 27.10.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το 1921 βραβεύτηκε για ένα αφήγημά του στο περιοδικό «Μυτιληνιός» του λογοτέχνη και εκπαιδευτικού Θεόδωρου Θεοδωρίδη (Ντόρου Ντορή), όπου στη συνέχεια δημοσίευσε ποιήματα και πεζά. Το 1928 δημοσιεύτηκαν σατιρικοί στίχοι του Πανσέληνου στο περιοδικό «Νέα Επιθεώρηση» του Αιμίλιου Χουρμούζιου.

Ο Πανσέληνος συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά της Αθήνας και της επαρχίας, χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα.

Επί δικτατορίας Μεταξά συνελήφθη για αντικαθεστωτική δράση και επί Κατοχής έλαβε μέρος στον αντιστασιακό αγώνα. Φυλακίστηκε αρχικά από τους Ιταλούς και στη συνέχεια, μετά τα Δεκεμβριανά, από τους Άγγλους.


Ο Πανσέληνος εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του το 1945, ενώ εργάστηκε επί μακρόν ως βιβλιοκριτικός.

Μετά το τέλος του Εμφυλίου (1950-1951) διετέλεσε βουλευτής Λέσβου με το κόμμα της ΕΛΔ (Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας). Στη δικτατορία συμμετείχε στον κύκλο του περιοδικού «Νεοελληνικά Γράμματα», που είχε συσπειρώσει τους αντιπάλους της χούντας.

Το 1974 ο Πανσέληνος εξέδωσε το πεζογράφημα «Τότε που ζούσαμε», με το οποίο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό. Σε αυτό παρουσιάζεται η κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα μας από την προπολεμική περίοδο έως την εποχή του Εμφυλίου.

Εκτός από τα πολυάριθμα κείμενά του στα περιοδικά, ο Πανσέληνος έγραψε ποίηση (ποιητικές συλλογές «Μέρες οργής» το 1945 και «Ταξίδια με πολλούς ανέμους» το 1964), ταξιδιωτικά αφηγήματα, δοκίμια, αυτοβιογραφικά κείμενα.


Ο Πανσέληνος, που διακρινόταν για το κριτικό πνεύμα του και τη σατιρική φλέβα του, είχε μελετήσει μαρξισμό, κοινωνιολογία, φιλοσοφία και λογοτεχνία, εγχώρια και ξένη.

Ο Ασημάκης Πανσέληνος απεβίωσε στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου 1984.

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Stories
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

