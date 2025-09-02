Κύπελλο Ελλάδας: Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase

Γνωστή έγινε η μέρα διεξαγωγής της κλήρωσης για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι αύριο (3/9) στις 12:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση του ανανεωμένου φορμάτ της διοργάνωσης στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά για πρώτη φορά στην ιστορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την κλήρωση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εισάγει την ηλεκτρονική κλήρωση σε διοργάνωσή της και συγκεκριμένα στην αυριανή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πρόκειται για μια καινοτόμο διαδικασία που εναρμονίζεται πλήρως με το θεαματικά ανανεωμένο φορμάτ της διοργάνωσης!

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00, ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

H ΕΠΟ αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογικές δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχουν, τα οποία εγγυώνται αξιοπιστία, διαφάνεια και απόλυτη εγκυρότητα, θα διενεργήσει ηλεκτρονικά την κλήρωση για τον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος της League Phase του “νέου” Κυπέλλου Ελλάδας που υπόσχεται για ακόμη μια χρονιά δυνατές συγκινήσεις για όλους.

Καλεσμένοι στην κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος στην League Phase θα είναι οι αθλητικοί διευθυντές της Εθνικής Ομάδας Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ενώ την παρουσίασή της θα κάνει η δημοσιογράφος Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Η ηλεκτρονική κλήρωση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που φέρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο κοντά στις απαιτήσεις της εποχής και ενισχύει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων μέσα από απόλυτη διαφάνεια.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube (Hellenic Football Family).

Υπενθυμίζεται ότι με την ολοκλήρωση των αγώνων του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson καθορίστηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για τις 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη league phase, βάσει των οποίων θα καταρτιστεί το αγωνιστικό πρόγραμμα. Αναλυτικά:

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12)».

To format του Κυπέλλου Ελλάδος

Η κλήρωση στη League Phase θα πραγματοποιηθεί με βάση τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας που θα δημιουργηθούν και θα έχουν από 4 ομάδες το καθένα. Οι ομάδες θα ενταχθούν στα γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα κατάταξης της League Phase.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.