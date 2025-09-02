Ένας 14χρονος συνελήφθη ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς στις παρυφές του προαστιακού στην Αγυιά, στην Πάτρα, ενώ δύο ακόμα άτομα αναζητούνται.

Ο 14χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους δύο άλλους ύποπτους.

Το περιστατικό στην Πάτρα

Για το περιστατικό κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία από κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο, καθώς οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν, σύμφωνα με το tempo24.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Για λίγη ώρα ο Προαστιακός σταμάτησε την λειτουργία του.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τον προαστιακό

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».