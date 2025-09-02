Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό – Αναζητούνται άλλοι 2
Ανήλικος συνελήφθη για την φωτιά κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα, που είχε ως αποτέλεσμα την σύντομη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας
- Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
- «Μαγικά» φύκια σε παραλία της Μελβούρνης - Το φυσικό φαινόμενο με το μοναδικό θέαμα [βίντεο]
- Tιμές ρεύματος: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια από τους παρόχους
- Περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, λέει η Νότια Κορέα
Ένας 14χρονος συνελήφθη ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς στις παρυφές του προαστιακού στην Αγυιά, στην Πάτρα, ενώ δύο ακόμα άτομα αναζητούνται.
Ο 14χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους δύο άλλους ύποπτους.
Το περιστατικό στην Πάτρα
Για το περιστατικό κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία από κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο, καθώς οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν, σύμφωνα με το tempo24.
Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.
Για λίγη ώρα ο Προαστιακός σταμάτησε την λειτουργία του.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τον προαστιακό
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.
Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.
Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».
- Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό – Αναζητούνται άλλοι 2
- Σημαντική απώλεια για την Λιθουανία – Εκτός ο Γιοκουμπάιτις με σοβαρό τραυματισμό
- ΠΟΥ: Ένας θάνατος στους 100 στον κόσμο οφείλεται σε αυτοκτονία
- Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
- Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
- Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις