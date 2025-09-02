Κόρινθος: Στο σαλόνι του σπιτιού του εντοπίστηκε ο μαχαιρωμένος 22χρονος – Τον βρήκε ο αδερφός του
Τον 22χρονο εντόπισε νεκρό στο σαλόνι του σπιτιού του ο αδερφός του, στην Κόρινθο
Σε σοκ είναι η τοπική κοινότητα στην Κόρινθο μετά τον εντοπισμό 22χρονου στο σαλόνι του σπιτιού του να έχει δεχθεί μαχαίρωμα. Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης και έφερε τραύμα στον λαιμό του.
Τον 22χρονο εντόπισε ο αδερφός του
Τον νεαρό βρρήκε αιμόφυρτο ο αδελφός του στο σαλόνι του σπιτιού του στο Λέχαιο Κορινθίας και ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο μετά τις 02:00 για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες.
Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ακατάσχετη αιμορραγία όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε, ανέφερε το korinthostv. Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό του 22χρονου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του ενώ ο πατέρας του απουσίαζε.
Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 22χρονος, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
