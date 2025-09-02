Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος που έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

Τραγικό περιστατικό στην Κόρινθο, όπου ένας 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το korinthostv, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου στην Κόρινθο, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα επείγοντας, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στο λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς ο 22χρονος κατέληξε.

Έρευνες της αστυνομίας

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.