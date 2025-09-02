Κατερίνη: Καραμπόλα τριών ΙΧ με έναν νεκρό – Τι συνέβη
Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης - Θεσσαλονίκης.
Μία ακόμη τραγωδία συνέβη στην άσφαλτο τις τελευταίες ώρες με έναν 61χρονο να χάνει την ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα.
Το τροχαίο συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.
Καραμπόλα τριών οχημάτων
Το τροχαίο σημειώθηκε μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, το όχημα του 61χρονου -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Τέλος, η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.
