Ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε βράχια – Τους παρέσυραν ρεύματα
Ανήλικοι απεγκλωβίστηκαν από βράχια που είχαν κολλήσει, όσο κολυμπούσαν στην Κρήτη, μετά από παράσυρσή τους από ρεύματα
Αντιμέτωποι με την άγρια θάλασσα ήρθαν δύο ανήλικοι στην Κρήτη, καθώς όσο κολυμπούσαν εγκλωβίστηκαν σε βράχια.
Πώς οι ανήλικοι βρέθηκαν στη βραχώδη περιοχή
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν οι δύο έφηβοι απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην Άκρα Βαμβακιά (Έξω Φανάρι) στη Σητεία, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.
Τα ισχυρά ρεύματα όμως τους παρέσυραν και τους εγκλώβισαν στα βράχια.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αρχές, όπου φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο και τους έδωσαν σωσίβια με αποτέλεσμα να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.
Στη συνέχεια τους μετέφεραν στην ακτή ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.
