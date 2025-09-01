Ζελένσκι: Νέα συνάντηση με ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι
Στο τραπέζι της συνάντησης με τον Ζελένσκι οι εγγυήσεις ασφαλείας
- H Gen Z θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά – Και διαλέγει το real estate
- Νέα συνάντηση Ζελένσκι με ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι
- Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
- Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές
Συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «ευρωπαίους ηγέτες» προβλέπεται να διεξαχθεί την Πέμπτη στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP ευρωπαϊκή πολιτική πηγή, την ώρα που οι προσπάθειες των ΗΠΑ να δοθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στη Ρωσία δείχνουν να έχουν μπλοκαριστεί.
«Προβλέπεται μια συνάντηση αυτού του είδους» για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «και για να κάνουμε να προχωρήσει η διπλωματία διότι οι Ρώσοι διαφεύγουν για άλλη μια φορά», δήλωσε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Η συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σ’ αυτή τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι «δεν προβλέπεται προς το παρόν», πρόσθεσε.
Άκαρπες οι διπλωματικές προσπάθειες
Οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνάντησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κερδίζει χρόνο και ότι προσποιείται πως θέλει να διαπραγματευτεί για να προετοιμάζει καλύτερα νέες επιθέσεις.
Ο ρωσικός στρατός ελέγχει τώρα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και έχει το πλεονέκτημα στο μέτωπο.
Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις δύο χώρες.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση δύο φορτηγών – Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα – Διακοπή κυκλοφορίας
- Λευκός Οίκος: Μήπως το παράκανε ο Τραμπ με το χρυσό στο Oβάλ Γραφείο [εικόνες πριν και μετά]
- Ζελένσκι: Νέα συνάντηση με ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι
- Σοκ στη Bundesliga: Ο Έρικ τεν Χαγκ απολύθηκε από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά από μόλις 2 παιχνίδια!
- Πυρ ομαδόν κατά κυβέρνησης για το 13ωρο – Για «εργασιακό μεσαίωνα» μιλά η αντιπολίτευση
- Έργα αναπλάσεων στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις