newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 20:26

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Spotlight

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επικοινωνία με τα συγκεκριμένα κράτη προανήγγειλε ο Ζελένσκι

«Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και τις ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, σύμφωνα με το Reuters. «Από την πλευρά μας, θα προετοιμαστούμε στο μέγιστο για να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι μίλησε ενώ ο επικεφαλής του προσωπικού του, Αντρέι Γερμάκ, δήλωσε ότι αυτός και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας βρίσκονταν στο Κατάρ για να συναντήσουν τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί καμία ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

Απογοητευμένος ο Τραμπ από το αδιέξοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών

«Θα δούμε αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συνεργαστούν», είπε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών, σύμφωνα με το Sky News.

«Ξέρετε, είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι. Δεν τα πάνε και πολύ καλά, για προφανείς λόγους. Αλλά θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι εκεί. Προτιμώ να μην είμαι».

Λίγες μέρες μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον, τα στοιχεία δεν είναι ελπιδοφόρα για τη λήξη του πολέμου στο άμεσο μέλλον, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών να έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
Καναδή 26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία
Καρότο και μαστίγιο 26.08.25

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν σε συνεργασία με τη Ρωσία για ενεργειακές συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον τις εμφανίζει ως κίνητρο για τη συμφωνία με το Κίεβο.

Σύνταξη
25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ
Λόγω δασμών 26.08.25

25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ

«Ταχυδρομικοί πάροχοι σε 25 χώρες μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή των ταχυδρομικών τους υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες αβεβαιότητες που σχετίζονται ιδίως με υπηρεσίες διαμετακόμισης»

Σύνταξη
ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς
Κόσμος 26.08.25

ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ για τη φονική επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα

Σύνταξη
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Μία μεγάλη έρευνα 26.08.25

Μία γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί, ο Έλον Μασκ και το «σκοτεινό διαδίκτυο» των παιδεραστών

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
Καναδή 26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
«Είμαι διάολος εγώ» 26.08.25

Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά - Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του - Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σύνταξη
Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία
Καρότο και μαστίγιο 26.08.25

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν σε συνεργασία με τη Ρωσία για ενεργειακές συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον τις εμφανίζει ως κίνητρο για τη συμφωνία με το Κίεβο.

Σύνταξη
25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ
Λόγω δασμών 26.08.25

25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ

«Ταχυδρομικοί πάροχοι σε 25 χώρες μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή των ταχυδρομικών τους υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες αβεβαιότητες που σχετίζονται ιδίως με υπηρεσίες διαμετακόμισης»

Σύνταξη
Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές
Αντίο Χόγκουαρτς 26.08.25

Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο Κρις Κολόμπους δήλωσε ότι δεν έχει καμία επιθυμία να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» της HBO, ωστόσο δεν την απορρίπτει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο