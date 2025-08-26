Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επικοινωνία με τα συγκεκριμένα κράτη προανήγγειλε ο Ζελένσκι

«Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και τις ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, σύμφωνα με το Reuters. «Από την πλευρά μας, θα προετοιμαστούμε στο μέγιστο για να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι μίλησε ενώ ο επικεφαλής του προσωπικού του, Αντρέι Γερμάκ, δήλωσε ότι αυτός και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας βρίσκονταν στο Κατάρ για να συναντήσουν τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί καμία ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

Απογοητευμένος ο Τραμπ από το αδιέξοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών

«Θα δούμε αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συνεργαστούν», είπε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών, σύμφωνα με το Sky News.

«Ξέρετε, είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι. Δεν τα πάνε και πολύ καλά, για προφανείς λόγους. Αλλά θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι εκεί. Προτιμώ να μην είμαι».

Λίγες μέρες μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον, τα στοιχεία δεν είναι ελπιδοφόρα για τη λήξη του πολέμου στο άμεσο μέλλον, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών να έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο.