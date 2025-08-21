Πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι;

Τα φιλόδοξα σχέδια για μια διμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να έχουν σταματήσει, λίγες μόνο ημέρες μετά την εκδήλωση εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ως πιθανές τοποθεσίες έχουν προταθεί η Γενεύη, η Βιέννη, η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν έχουν βρεθεί στην ίδια αίθουσα από το 2019, τρία χρόνια πριν η Ρωσία ξεκινήσει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Μία μετ’ εμποδίων συνάντηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε «ξεκινήσει τις προετοιμασίες» για τη σύνοδο κορυφής, υποδηλώνοντας ότι πίστευε ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει σε αυτό μέσω τηλεφώνου τη Δευτέρα.

Αυτό μπορεί να ήταν μια αισιόδοξη ερμηνεία της συνομιλίας.

Σχεδόν αμέσως, το Κρεμλίνο μοιράστηκε τη δική του, πιο ασαφή εκδοχή της συνομιλίας. Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συζητήσει «την πιθανότητα αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων», όπως δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, και αυτό θα μπορούσε απλώς να σημαίνει ότι υπουργοί, αντί για απεσταλμένοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «εντός των επόμενων δύο εβδομάδων». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «δεν γνωρίζουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει το θάρρος να συμμετάσχει σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής» και πίεσε για να «πεισθεί» ο Πούτιν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια «δύσκολη» κατάσταση για τη Ρωσία, σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν συνεργαστεί στην ειρηνευτική διαδικασία, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τώρα, καθώς η διπλωματική αναταραχή υποχωρεί, η πιθανότητα μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι φαίνεται να μειώνεται περαιτέρω, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Επιφανειακά, η Μόσχα φαίνεται να είναι ανοιχτή στο να συμμετάσχει σε διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων. Στην πραγματικότητα, όμως, οι προϋποθέσεις που θέτει για μια συνάντηση θα αποδειχθούν σχεδόν σίγουρα απαράδεκτες για την ουκρανική πλευρά.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν όλα τα «ζητήματα» που απαιτούν εξέταση «στο υψηλότερο επίπεδο». Αυτή η ασαφής αλλά ασυμβίβαστη γλώσσα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το Κρεμλίνο για να αντισταθεί στις προτάσεις της Ουκρανίας για διμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε αποδεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το «ένα πολύ σημαντικό βήμα».

Ωστόσο, φαίνεται πλέον ότι οι εν λόγω εγγυήσεις θα βασίζονται σε εκείνες που προτάθηκαν αρχικά από τη Μόσχα και απορρίφθηκαν από το Κίεβο το 2022, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία θα ενταχθεί σε μια ομάδα χωρών που θα έχουν δικαίωμα βέτο σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης για την υπεράσπιση της Ουκρανίας.

Η πρόταση αυτή θα απαγόρευε επίσης την τοποθέτηση δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αφήνοντάς την ουσιαστικά ανυπεράσπιστη σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής. Ο Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο ασφαλείας θα ήταν «απολύτως μάταιο εγχείρημα».

Όπως έχουν τα πράγματα, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία φαίνονται διατεθειμένες να υποχωρήσουν από τις μακροχρόνιες θέσεις τους.

Ο Ζελένσκι, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πούτιν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού οι σύμμαχοι του Κιέβου συμφωνήσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας – οι οποίες αναμφίβολα θα περιλαμβάνουν την υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων και θα αποκλείουν τη Ρωσία, καθιστώντας τις απαράδεκτες για τη Μόσχα.

Όπως έχουν τα πράγματα, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία φαίνονται διατεθειμένες να υποχωρήσουν από τις μακροχρόνιες θέσεις τους – και η καθεμία κατηγορεί την άλλη ότι υπονομεύει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η πιθανότητα μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μπορεί προς το παρόν να φαίνεται απομακρυσμένη, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει τις εικασίες σχετικά με το πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Πού θα μπορούσαν να συναντηθούν οι δύο ηγέτες

Μετά τη διπλωματική φρενίτιδα που ακολούθησε τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, η Βουδαπέστη αναφέρθηκε ως πιθανός τόπος συνάντησης και οι Αμερικανοί φέρεται να είναι υπέρ αυτής της επιλογής.

«Μπορούν να έρθουν στην Ουγγαρία ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σίζιαρτο. «Ενημερώστε μας μία ώρα νωρίτερα και είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε δίκαιες, αξιοπρεπείς, ασφαλείς και ίσες συνθήκες για όλους στην Ουγγαρία».

Ωστόσο, δεν θεωρούν όλοι την ουγγρική πρωτεύουσα ως επαρκώς ουδέτερο έδαφος. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έχει διατηρήσει σχέσεις με τον Πούτιν. Έχει επίσης μπλοκάρει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία και έχει δεσμευτεί να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, η Βουδαπέστη δεν μας υποστήριξε», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη. «Δεν λέω ότι η πολιτική του Όρμπαν ήταν εναντίον της Ουκρανίας, αλλά ήταν εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας», ανέφερε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η διεξαγωγή συνομιλιών στη Βουδαπέστη θα ήταν «δύσκολη».

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δημοσίευσε στο X ότι ήταν αντίθετος στη διεξαγωγή των συνομιλιών στη Βουδαπέστη. Η πόλη ήταν η έδρα της συνόδου κορυφής του 1994, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση του μεριδίου του Κίεβου στο σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τη Ρωσία. Αυτές οι εγγυήσεις κατέστησαν αργότερα άνευ σημασίας λόγω της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014 και της πλήρους εισβολής της το 2022.

«Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος», σχολίασε ο Τουσκ.

Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας έθεσε το ενδεχόμενο η σύνοδος κορυφής να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, μια στρατιωτικά ουδέτερη ευρωπαϊκή χώρα με μακρά ιστορία στη φιλοξενία συνομιλιών υψηλού επιπέδου. Ο Ζελένσκι πρότεινε επίσης τη Βιέννη, έδρα πολλών διεθνών οργανισμών.

Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, αλλά η Ελβετία και η Αυστρία – και οι δύο υπογράφουσες χώρες του ΔΠΔ – δήλωσαν ότι θα χορηγήσουν ασυλία στον Ρώσο πρόεδρο εάν έρθει για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Τουρκία έχει επίσης προταθεί ως επιλογή.

Η Κωνσταντινούπολη έχει ήδη φιλοξενήσει τρεις γύρους άμεσων συνομιλιών σε επίπεδο αντιπροσωπειών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τον Απρίλιο, αν και δεν κατέληξαν σε καμία ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός πέραν της συμφωνίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Εκτός από την υψηλού επιπέδου διπλωματία, ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η Ουκρανία ανέφερε επίσης το Βατικανό και τη Σαουδική Αραβία ως πιθανές τοποθεσίες. Το Βατικανό έχει από καιρό προταθεί ως κατάλληλος τόπος, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει στο παρελθόν μεσολαβήσει σε ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, τονίζει το BBC.

Την Πέμπτη, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χτύπησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, που συνορεύει με τις ανατολικές περιοχές του Ντονμπάς της Ουκρανίας.

Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων κατά της Ουκρανίας εδώ και εβδομάδες, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας πολλά άλλα.

«Δεν υπάρχει ακόμη κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χρειάζεται πίεση».