newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι;
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 22:32

Πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι;

Παρότι η συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει μετέωρη, πολλά είναι τα πιθανά μέρη που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Τα φιλόδοξα σχέδια για μια διμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να έχουν σταματήσει, λίγες μόνο ημέρες μετά την εκδήλωση εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ως πιθανές τοποθεσίες έχουν προταθεί η Γενεύη, η Βιέννη, η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν έχουν βρεθεί στην ίδια αίθουσα από το 2019, τρία χρόνια πριν η Ρωσία ξεκινήσει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Μία μετ’ εμποδίων συνάντηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε «ξεκινήσει τις προετοιμασίες» για τη σύνοδο κορυφής, υποδηλώνοντας ότι πίστευε ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει σε αυτό μέσω τηλεφώνου τη Δευτέρα.

Αυτό μπορεί να ήταν μια αισιόδοξη ερμηνεία της συνομιλίας.

Σχεδόν αμέσως, το Κρεμλίνο μοιράστηκε τη δική του, πιο ασαφή εκδοχή της συνομιλίας. Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συζητήσει «την πιθανότητα αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων», όπως δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, και αυτό θα μπορούσε απλώς να σημαίνει ότι υπουργοί, αντί για απεσταλμένοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «εντός των επόμενων δύο εβδομάδων». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «δεν γνωρίζουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει το θάρρος να συμμετάσχει σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής» και πίεσε για να «πεισθεί» ο Πούτιν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια «δύσκολη» κατάσταση για τη Ρωσία, σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν συνεργαστεί στην ειρηνευτική διαδικασία, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τώρα, καθώς η διπλωματική αναταραχή υποχωρεί, η πιθανότητα μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι φαίνεται να μειώνεται περαιτέρω, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Επιφανειακά, η Μόσχα φαίνεται να είναι ανοιχτή στο να συμμετάσχει σε διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων. Στην πραγματικότητα, όμως, οι προϋποθέσεις που θέτει για μια συνάντηση θα αποδειχθούν σχεδόν σίγουρα απαράδεκτες για την ουκρανική πλευρά.

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. REUTERS/Kevin Lamarque

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν όλα τα «ζητήματα» που απαιτούν εξέταση «στο υψηλότερο επίπεδο». Αυτή η ασαφής αλλά ασυμβίβαστη γλώσσα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το Κρεμλίνο για να αντισταθεί στις προτάσεις της Ουκρανίας για διμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε αποδεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το «ένα πολύ σημαντικό βήμα».

Ωστόσο, φαίνεται πλέον ότι οι εν λόγω εγγυήσεις θα βασίζονται σε εκείνες που προτάθηκαν αρχικά από τη Μόσχα και απορρίφθηκαν από το Κίεβο το 2022, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία θα ενταχθεί σε μια ομάδα χωρών που θα έχουν δικαίωμα βέτο σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης για την υπεράσπιση της Ουκρανίας.

Η πρόταση αυτή θα απαγόρευε επίσης την τοποθέτηση δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αφήνοντάς την ουσιαστικά ανυπεράσπιστη σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής. Ο Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο ασφαλείας θα ήταν «απολύτως μάταιο εγχείρημα».

Όπως έχουν τα πράγματα, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία φαίνονται διατεθειμένες να υποχωρήσουν από τις μακροχρόνιες θέσεις τους.

Ο Ζελένσκι, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πούτιν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού οι σύμμαχοι του Κιέβου συμφωνήσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας – οι οποίες αναμφίβολα θα περιλαμβάνουν την υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων και θα αποκλείουν τη Ρωσία, καθιστώντας τις απαράδεκτες για τη Μόσχα.

Όπως έχουν τα πράγματα, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία φαίνονται διατεθειμένες να υποχωρήσουν από τις μακροχρόνιες θέσεις τους – και η καθεμία κατηγορεί την άλλη ότι υπονομεύει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η πιθανότητα μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι μπορεί προς το παρόν να φαίνεται απομακρυσμένη, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει τις εικασίες σχετικά με το πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Πού θα μπορούσαν να συναντηθούν οι δύο ηγέτες

Μετά τη διπλωματική φρενίτιδα που ακολούθησε τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, η Βουδαπέστη αναφέρθηκε ως πιθανός τόπος συνάντησης και οι Αμερικανοί φέρεται να είναι υπέρ αυτής της επιλογής.

«Μπορούν να έρθουν στην Ουγγαρία ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σίζιαρτο. «Ενημερώστε μας μία ώρα νωρίτερα και είμαστε έτοιμοι να εγγυηθούμε δίκαιες, αξιοπρεπείς, ασφαλείς και ίσες συνθήκες για όλους στην Ουγγαρία».

Ωστόσο, δεν θεωρούν όλοι την ουγγρική πρωτεύουσα ως επαρκώς ουδέτερο έδαφος. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έχει διατηρήσει σχέσεις με τον Πούτιν. Έχει επίσης μπλοκάρει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία και έχει δεσμευτεί να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, η Βουδαπέστη δεν μας υποστήριξε», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη. «Δεν λέω ότι η πολιτική του Όρμπαν ήταν εναντίον της Ουκρανίας, αλλά ήταν εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας», ανέφερε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η διεξαγωγή συνομιλιών στη Βουδαπέστη θα ήταν «δύσκολη».

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. REUTERS/Kevin Lamarque

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δημοσίευσε στο X ότι ήταν αντίθετος στη διεξαγωγή των συνομιλιών στη Βουδαπέστη. Η πόλη ήταν η έδρα της συνόδου κορυφής του 1994, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση του μεριδίου του Κίεβου στο σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τη Ρωσία. Αυτές οι εγγυήσεις κατέστησαν αργότερα άνευ σημασίας λόγω της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014 και της πλήρους εισβολής της το 2022.

«Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος», σχολίασε ο Τουσκ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας έθεσε το ενδεχόμενο η σύνοδος κορυφής να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, μια στρατιωτικά ουδέτερη ευρωπαϊκή χώρα με μακρά ιστορία στη φιλοξενία συνομιλιών υψηλού επιπέδου. Ο Ζελένσκι πρότεινε επίσης τη Βιέννη, έδρα πολλών διεθνών οργανισμών.

Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, αλλά η Ελβετία και η Αυστρία – και οι δύο υπογράφουσες χώρες του ΔΠΔ – δήλωσαν ότι θα χορηγήσουν ασυλία στον Ρώσο πρόεδρο εάν έρθει για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Τουρκία έχει επίσης προταθεί ως επιλογή.

Η Κωνσταντινούπολη έχει ήδη φιλοξενήσει τρεις γύρους άμεσων συνομιλιών σε επίπεδο αντιπροσωπειών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τον Απρίλιο, αν και δεν κατέληξαν σε καμία ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός πέραν της συμφωνίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Εκτός από την υψηλού επιπέδου διπλωματία, ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η Ουκρανία ανέφερε επίσης το Βατικανό και τη Σαουδική Αραβία ως πιθανές τοποθεσίες. Το Βατικανό έχει από καιρό προταθεί ως κατάλληλος τόπος, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει στο παρελθόν μεσολαβήσει σε ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, τονίζει το BBC.

Εκτός από την υψηλού επιπέδου διπλωματία, ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Την Πέμπτη, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χτύπησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, που συνορεύει με τις ανατολικές περιοχές του Ντονμπάς της Ουκρανίας.

Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων κατά της Ουκρανίας εδώ και εβδομάδες, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας πολλά άλλα.

«Δεν υπάρχει ακόμη κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χρειάζεται πίεση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πυρκαγιές: Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες
Πυρκαγιές 21.08.25

Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες

Η Ισπανία, την οποία σαρώνουν πολλές πυρκαγιές στο δυτικό της τμήμα, έχοντας αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς, είναι μακράν η πλέον πληγείσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις φωτιές

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκάλυψη Reuters: Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Ελλάδα 21.08.25

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Παρουσία Μητσοτάκη 21.08.25

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Σύνταξη
Πυρκαγιές: Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες
Πυρκαγιές 21.08.25

Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες

Η Ισπανία, την οποία σαρώνουν πολλές πυρκαγιές στο δυτικό της τμήμα, έχοντας αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς, είναι μακράν η πλέον πληγείσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις φωτιές

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο