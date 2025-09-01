Ουκρανία: Σύλληψη υπόπτου για την δολοφονία πρωτεργάτη του «Ευρωμαϊντάν»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν λίγο πως συνελήφθη ένας ύποπτος για τη δολοφονία του Αντρίι ή Αντρέι Παρούμπι στην πόλη Λβιβ στην Ουκρανία. ο Αντρέι Παρούμπι είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής και δολοφονήθηκε από έναν εκτελεστή που είχε μεταμφιεστεί σε διανομέα γνωστής πολυεθνικής εταιρείας.

Ο Παρούμπι που παρουσιάζεται ως «φιλοευρωπαίος», πρωτεργάτης της επανάστασης, στην ουσία ήταν ηγέτης παραστρατιωτικής ομάδας 5.000 ατόμων με την ρωσική πλευρά να διατείνεται πως είχε παρουσία στην Οδησσό κατά την πυρπόληση και τις δολοφονίες στο Εργατικό Κέντρο της πόλης. Υπόθεση για την οποία ποτέ δεν ανακρίθηκε ή οδηγήθηκε στο ακροατήριο.

Ανάμεσα στα άλλα άνηκε στο νεοφασιστικό κόμμα Patriots of Ukraine, με αντικομμουνιστικό, νεοφασιστικό και ενίοτε νεοναζιστικό προσανατολισμό, αλλά και στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα της Ουκρανίας.

Τι δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως «ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένκο και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας Βασίλ Μαλιούκ μόλις ανακοίνωσαν τη σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του Αντρέι Παρούμπι».

Συμπλήρωσε πως οι «απαραίτητες έρευνες συνεχίζονται». Πρόεσθεσε πως έδωσε «εντολή να δημοσιοποιηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες». Ευχαρίστησε τις «αρχές επιβολής του νόμου για την άμεση και συντονισμένη δράση τους. Όλες οι περιστάσεις αυτού του φρικτού φόνου πρέπει να διαλευκανθούν».

Η δολοφονία Παρούμπι παρουσιάζεται από τους Ρωσική πλευρά που «σκαλίζει» το νεοναζιστικό και νεοφασιστικό παρελθόν του ως δολοφονία που αφορά την εσωτερική πολιτική της χώρας.

Η ουκρανική πλευρά κατηγορεί ευθέως την Ρωσία για την δολοφονία του Παρούμπι, αποφεύγοντας όμως να αναφερθεί στην ηγεσία του στις «Ομάδες Αυτοάμυνας του Μαϊντάν» ή την παρουσία στην Οδησσό 500 μελών της ένοπλης ομάδας του, κατά την πυρπόληση του Εργατικού Κέντρου. Αντίστοιχα, τα δυτικά μέσα τον αναφέρουν ως ακτιβιστή και ως άτομο που είχε «επαναστατική δράση», δείχνοντας το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του.