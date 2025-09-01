Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

Mια ταινία που συγκαταλέγεται στις κινηματογραφικές δημιουργίες-ορόσημο του Ντέιβιντ Λιντς, δέχτηκε γιουχαΐσματα κατά την πρεμιέρα της το 1992 στις Κάννες, θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ενώ βρισκόταν στην περιοδεία Twin Peaks: Conversation with the Stars στη Νέα Υόρκη.

Τον Αύγουστο, ο Γουάιζ και άλλα βασικά μέλη του καστ του Twin Peaks — ανέβηκαν στη σκηνή του Sony Hall μπροστά σε ένα πλήθος γεμάτο πιστούς του Λιντς, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκαν για το ποια ταινία του σκηνοθέτη ξεχωρίζουν σε προσωπικό επίπεδο.

Για τον Γουάιζ, η απάντηση ήταν απλή: «Twin Peaks: Fire Walk with Me» του 1992.

«Μου αρέσουν όλες [οι ταινίες του Λιντς]», είπε αρχικά ο Γουάιζ, ενώ στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Λιντς, το «Straight Story» του 1999, καθώς και στο «Ο άνθρωπος ελέφαντας», πριν αποκαλύψει την αγαπημένη του.

«Αλλά η καλύτερη ταινία [για εμένα] είναι ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)’», είπε ο Γουάιζ, ο οποίος επανέλαβε τον ρόλο του ως Λίλαντ Πάλμερ στην ταινία, ένα πρελούδιο της σειράς του ABC.

Ωστόσο, είναι αρκετοί αυτοί που δεν συμμερίζονται την προτίμηση του ηθοποιού — ή τουλάχιστον αυτό συνέβη το μακρινό 1992, όταν η ταινία έτυχε κακής υποδοχής στο Φεστιβάλ των Καννών.

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα», θυμήθηκε ο ηθοποιός.

«Νομίζω ότι αν θέλετε να μάθετε όλα τα μυστικά του κινηματογραφικού μυαλού του Ντέιβιντ, τα θα βρείτε όλα στο ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)’. Έχει στοιχεία από το ‘Μπλέ βελούδο’ και από το Eraserhead, και από τα πάντα, οπότε…», πρόσθεσε.

«Κλαίει, κλαίει, κλαίει»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης — στην οποία συμμετείχαν οι Ντέινα Άσμπρουκ, Ρέι Γουάις, Κίμι Ρόμπερτσον, Χάρι Γκοάζ και η παραγωγός Σαμπρίνα Σ. Σάδερλαντ — ο Γουάιζ θυμήθηκε ότι αφού έλαβε το σενάριο για το πιλοτικό επεισόδιο της πλέον αγαπημένης σειράς των Ντέιβιντ Λιντς και Μαρκ Φροστ, αρχικά ήθελε τον ρόλο του σερίφη Χάρι Σ. Τρούμαν.

Τελικά όμως, ο Λιντς προόριζε έναν άλλο ρόλο για τον Γουάιζ.

«Διάβασα το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου και σκέφτηκα: ‘Τι ρόλο θα μπορούσα να παίξω εδώ;’ Και σκέφτηκα: ‘Ο σερίφης Τρούμαν θα ήταν ο ιδανικός ρόλος για μένα’. Πραγματικά το πίστευα αυτό», θυμάται ο Γουάιζ. Αλλά μετά τη συνάντησή του με τον Λιντς, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον μάνατζερ του, από το οποίο ενημερώθηκε για κάτι διαφορετικό: ο Ντέιβιντ Λίντς ήθελε να φέρει στην τηλεοπτική ζωή τον Λίλαντ Πάλμερ.

Όταν ξαναδιάβασε το σενάριο, ο ηθοποιός θυμάται ότι σκέφτηκε: «Ω, εδώ μαθαίνει ότι η κόρη του είναι νεκρή και κλαίει. Ω, και εδώ πηγαίνει στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσει το πτώμα της κόρης του και κλαίει. Και εδώ ανεβαίνει στο υπνοδωμάτιο της κόρης του, κάθεται στο κρεβάτι ενώ η αστυνομία ψάχνει το ημερολόγιό της — και κλαίει».

«Είπα: ‘Αυτός ο τύπος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κλαίει!’. Αλλά τότε μου ήρθε η ιδέα», συνέχισε ο Γουάιζ. «Αυτή ήταν η πρόκληση: έπρεπε να δείξω διαφορετικά επίπεδα θλίψης. Και είπα: ‘Ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω’».