Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
Stories 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:50

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Mια ταινία που συγκαταλέγεται στις κινηματογραφικές δημιουργίες-ορόσημο του Ντέιβιντ Λιντς, δέχτηκε γιουχαΐσματα κατά την πρεμιέρα της το 1992 στις Κάννες, θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ενώ βρισκόταν στην περιοδεία Twin Peaks: Conversation with the Stars στη Νέα Υόρκη.

Τον Αύγουστο, ο Γουάιζ και άλλα βασικά μέλη του καστ του Twin Peaks — ανέβηκαν στη σκηνή του Sony Hall μπροστά σε ένα πλήθος γεμάτο πιστούς του Λιντς, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκαν για το ποια ταινία του σκηνοθέτη ξεχωρίζουν σε προσωπικό επίπεδο.

Για τον Γουάιζ, η απάντηση ήταν απλή: «Twin Peaks: Fire Walk with Me» του 1992.

«Μου αρέσουν όλες [οι ταινίες του Λιντς]», είπε αρχικά ο Γουάιζ, ενώ στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Λιντς, το «Straight Story» του 1999, καθώς και στο «Ο άνθρωπος ελέφαντας», πριν αποκαλύψει την αγαπημένη του.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς κάνει μια παύση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο αμφιθέατρο Parco della Musica της Ρώμης, στις 13 Ιανουαρίου 2006. AFP PHOTO / TIZIANA FAB

«Αλλά η καλύτερη ταινία [για εμένα] είναι ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)’», είπε ο Γουάιζ, ο οποίος επανέλαβε τον ρόλο του ως Λίλαντ Πάλμερ στην ταινία, ένα πρελούδιο της σειράς του ABC.

Ωστόσο, είναι αρκετοί αυτοί που δεν συμμερίζονται την προτίμηση του ηθοποιού — ή τουλάχιστον αυτό συνέβη το μακρινό 1992, όταν η ταινία έτυχε κακής υποδοχής στο Φεστιβάλ των Καννών.

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα», θυμήθηκε ο ηθοποιός.

«Νομίζω ότι αν θέλετε να μάθετε όλα τα μυστικά του κινηματογραφικού μυαλού του Ντέιβιντ, τα θα βρείτε όλα στο ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)’. Έχει στοιχεία από το ‘Μπλέ βελούδο’ και από το Eraserhead, και από τα πάντα, οπότε…», πρόσθεσε.

«Κλαίει, κλαίει, κλαίει»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης — στην οποία συμμετείχαν οι Ντέινα Άσμπρουκ, Ρέι Γουάις, Κίμι Ρόμπερτσον, Χάρι Γκοάζ και η παραγωγός Σαμπρίνα Σ. Σάδερλαντ — ο Γουάιζ θυμήθηκε ότι αφού έλαβε το σενάριο για το πιλοτικό επεισόδιο της πλέον αγαπημένης σειράς των Ντέιβιντ Λιντς και Μαρκ Φροστ, αρχικά ήθελε τον ρόλο του σερίφη Χάρι Σ. Τρούμαν.

Τελικά όμως, ο Λιντς προόριζε έναν άλλο ρόλο για τον Γουάιζ.

«Διάβασα το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου και σκέφτηκα: ‘Τι ρόλο θα μπορούσα να παίξω εδώ;’ Και σκέφτηκα: ‘Ο σερίφης Τρούμαν θα ήταν ο ιδανικός ρόλος για μένα’. Πραγματικά το πίστευα αυτό», θυμάται ο Γουάιζ. Αλλά μετά τη συνάντησή του με τον Λιντς, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον μάνατζερ του, από το οποίο ενημερώθηκε για κάτι διαφορετικό: ο Ντέιβιντ Λίντς ήθελε να φέρει στην τηλεοπτική ζωή τον Λίλαντ Πάλμερ.

Φωτογραφία: Η Πάμελα Γκίντλεϊ και ο Ρέι Γουάιζ στην ταινία «Twin Peaks: Fire Walk with Me» (1992)

Όταν ξαναδιάβασε το σενάριο, ο ηθοποιός θυμάται ότι σκέφτηκε: «Ω, εδώ μαθαίνει ότι η κόρη του είναι νεκρή και κλαίει. Ω, και εδώ πηγαίνει στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσει το πτώμα της κόρης του και κλαίει. Και εδώ ανεβαίνει στο υπνοδωμάτιο της κόρης του, κάθεται στο κρεβάτι ενώ η αστυνομία ψάχνει το ημερολόγιό της — και κλαίει».

«Είπα: ‘Αυτός ο τύπος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κλαίει!’. Αλλά τότε μου ήρθε η ιδέα», συνέχισε ο Γουάιζ. «Αυτή ήταν η πρόκληση: έπρεπε να δείξω διαφορετικά επίπεδα θλίψης. Και είπα: ‘Ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω’».

Stories
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
