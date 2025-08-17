Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιανουαρίου 2025 όταν ο κόσμος της 7ης Τέχνης -και όχι μόνο- δάκρυσε για την απώλεια ενός μεγάλου δημιουργού. Ο Ντέιβιντ Λιντς άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Πρωτοπόρος, ονειροπόλος, οραματιστής, λάτρης του πειραματισμού και της ελευθερίας, ο μεγάλος δημιουργός άφησε το στίγμα του στον κόσμο των τεχνών όσο λίγοι. Μια σοβαρή και εμβληματική φιγούρα μέσα στην ανεμελιά και τη λάμψη του Χόλιγουντ, ο Ντέιβιντ Λιντς έδειξε από νωρίς ότι είχε αποφασίσει να ακολουθήσει πιστά τον δικό του καλλιτεχνικό δρόμο – μακριά από τις ευκολίες και τη σιγουριά των μεγάλων στούντιο των ΗΠΑ.

Η αγέλαστη εικόνα του με ένα τσιγάρο στο στόμα και ένα βλέμμα που έδινε την αίσθηση ότι κοιτάει μόνο εσένα, είναι αυτή που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας. Μαζί με έργα όπως τα Mulholland Drive, Blue Velvet, Twin Peaks.

Μάλιστα, αν ήταν ακόμα στη ζωή, θα βρισκόταν στο πάνελ του Twin Peaks: Conversation With The Stars, που αυτή την εποχή περιοδεύει στις ΗΠΑ, που ρίχνει λίγο φως στην επιτυχημένη τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Λιντς μαζί με τον Μαρκ Φροστ το μακρινό 1990.

Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας, στη στάση που έκανε το πάνελ στη Νέα Υόρκη, κάποιος από το κοινό ρώτησε την επί χρόνια συνεργάτη του Λιντς και παραγωγό του Twin Peaks Σαμπρίνα Σάδερλαντ «ποιο είναι το λιγότερο γνωστό χαρακτηριστικό» του Λιντς και εκείνη δεν είχε κανένα πρόβλημα να απαντήσει.

«Ήταν απίστευτα αστείος, σε υστερικό βαθμό και πάντα με έκανε να κλαίω από τα γέλια» είπε η Σάδερλαντ. Και επειδή γνωρίζει την εικόνα που είχε ο περισσότερος κόσμος για εκείνον, έσπευσε να συμπληρώσει: «Μάλλον δεν ήταν κάτι που περιμένατε από τον Ντέιβιντ Λιντς, αλλά είναι αλήθεια. Ήταν ένας αστείος τύπος».

