magazin
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του
Κι όμως 17 Αυγούστου 2025 | 23:25

Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Λιντς, η επί χρόνια συνεργάτης του Σαμπρίνα Σάδερλαντ παρουσίασε μια άλλη πλευρά του εμβληματικού δημιουργού.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιανουαρίου 2025 όταν ο κόσμος της 7ης Τέχνης -και όχι μόνο- δάκρυσε για την απώλεια ενός μεγάλου δημιουργού. Ο Ντέιβιντ Λιντς άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Πρωτοπόρος, ονειροπόλος, οραματιστής, λάτρης του πειραματισμού και της ελευθερίας, ο μεγάλος δημιουργός άφησε το στίγμα του στον κόσμο των τεχνών όσο λίγοι. Μια σοβαρή και εμβληματική φιγούρα μέσα στην ανεμελιά και τη λάμψη του Χόλιγουντ, ο Ντέιβιντ Λιντς έδειξε από νωρίς ότι είχε αποφασίσει να ακολουθήσει πιστά τον δικό του καλλιτεχνικό δρόμο – μακριά από τις ευκολίες και τη σιγουριά των μεγάλων στούντιο των ΗΠΑ.

Η αγέλαστη εικόνα του με ένα τσιγάρο στο στόμα και ένα βλέμμα που έδινε την αίσθηση ότι κοιτάει μόνο εσένα, είναι αυτή που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας. Μαζί με έργα όπως τα Mulholland Drive, Blue Velvet, Twin Peaks.

Φωτογραφία: AP Photo / Chris Weeks

Μάλιστα, αν ήταν ακόμα στη ζωή, θα βρισκόταν στο πάνελ του Twin Peaks: Conversation With The Stars, που αυτή την εποχή περιοδεύει στις ΗΠΑ, που ρίχνει λίγο φως στην επιτυχημένη τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Λιντς μαζί με τον Μαρκ Φροστ το μακρινό 1990.

Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας, στη στάση που έκανε το πάνελ στη Νέα Υόρκη, κάποιος από το κοινό ρώτησε την επί χρόνια συνεργάτη του Λιντς και παραγωγό του Twin Peaks Σαμπρίνα Σάδερλαντ «ποιο είναι το λιγότερο γνωστό χαρακτηριστικό» του Λιντς και εκείνη δεν είχε κανένα πρόβλημα να απαντήσει.

View this post on Instagram

A post shared by Universo David Lynch (@universolynch)

«Ήταν απίστευτα αστείος, σε υστερικό βαθμό και πάντα με έκανε να κλαίω από τα γέλια» είπε η Σάδερλαντ. Και επειδή γνωρίζει την εικόνα που είχε ο περισσότερος κόσμος για εκείνον, έσπευσε να συμπληρώσει: «Μάλλον δεν ήταν κάτι που περιμένατε από τον Ντέιβιντ Λιντς, αλλά είναι αλήθεια. Ήταν ένας αστείος τύπος».

// Κεντρική φωτογραφία: EPA / DANIEL DAL ZENNARO

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;
Culture Live 17.08.25

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;

Για την Άιρις Μέρντοχ, η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η κορυφαία αρετή που μας φανερώνει την πραγματικότητα. Μέσα από στοργή, μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε τον κόσμο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα
Culture Live 16.08.25

Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομένα Κανκ του σατιρικού ντοκιμαντέρ Cunk on Life, που μετατρέπει τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης σε ξεκαρδιστικά, παράλογα και συχνά σοκαριστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17.08.25

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Σύνταξη
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο