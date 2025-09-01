view
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Upd:1.09.2025, 09:49
Φόβους για εκατοντάδες νεκρούς εκφράζουν οι Αρχές στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια αναζητώντας επιζώντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ο σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσε τουλάχιστον 622 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 1.000 άλλους.

Νωρίτερα το κρατικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA) είχε μεταδώσει ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.

O αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών ή τραυματιών, ενώ ορισμένες ανεπιβεβαίωτες τοπικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια και θαμμένους κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

«Δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων»

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το οποίο πρόσθεσε όμως ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων σε μια περιοχή με διάσπαρτα χωριά που έχει μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

Η κυβέρνηση έχει αποστείλει ελικόπτερα για τη διάσωση και τη μεταφορά των τραυματιών, καθώς οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι λόγω κατολισθήσεων που εμποδίζουν τις ομάδες διάσωσης να φτάσουν σε αρκετές πληγείσες περιοχές

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά δεν μπορεί να εξακριβωθεί καθώς η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Sharafat Zaman. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρία χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τον σεισμό.


Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Najibullah Hanif, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της επαρχίας, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς φτάνουν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με λίγες οδικές συνδέσεις, μεταδίδει το Reuters.

Μετ’ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

«Ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών είναι πιθανώς υψηλότερος, αλλά δεδομένου ότι η πρόσβαση και η επικοινωνία στην περιοχή είναι περιορισμένες, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο έδαφος. Μόλις συγκεντρωθούν ακριβή στοιχεία, θα τα μοιραστούμε μαζί σας», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταδίδει το BBC.

Πολλά από τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες, ορεινές περιοχές, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερο, λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών που έχουν αποκλείσει τους δρόμους.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για συνεχή μετασεισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, από την Καμπούλ έως την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δεκάδες κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί σε μια ανοιχτή πεδιάδα, περιτριγυρισμένοι από βουνά. Τραυματίες μεταφέρονται σε φορεία, ενώ παιδιά είναι τυλιγμένα με κουβέρτες για να προστατευθούν από το κρύο.

Συγκλονισμένος ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δηλώνει βαθιά συγκλονισμένος από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν. Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου, παρέχοντας επείγουσα βοήθεια και υποστήριξη για τη διάσωση ζωών. Οι σκέψεις μας είναι με τις πληγείσες κοινότητες, αναφέρει.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Hindu Kush, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Μια σειρά σεισμών στη δυτική πλευρά της χώρας σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου στις φυσικές καταστροφές.

Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
InShorts 31.08.25

Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν, μαζί με τους υπαλλήλους της Μαρίνας, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Την έσυρε από τα μαλλιά στο χωράφι και αποπειράθηκε να την πατήσει με το όχημα
Στα Χανιά 01.09.25

Τρόμος για 23χρονη: Ο σύντροφός της την έσυρε σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, από τα Χανιά, ο σύντροφός της μετά από καυγά την πήγε με το ζόρι σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Ο 21χρονος συνελήφθη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση – Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ
Δείτε αναλυτικά 01.09.25

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ αποτυπώνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οι νεότεροι εκφράζουν την υποστήριξή τους στη Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Υβριδικός πόλεμος – Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη
Απότομη κλιμάκωση 01.09.25

Ρωσικός υβριδικός πόλεμος - Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη

Η ΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο ενός «αόρατου», μη συμβατικού πολέμου από τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί ένα «οπλοστάσιο» που εκτείνεται από τον κυβερνοχώρο έως τα βάθη της θάλασσας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

