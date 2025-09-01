Φόβους για εκατοντάδες νεκρούς εκφράζουν οι Αρχές στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια αναζητώντας επιζώντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ο σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσε τουλάχιστον 622 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 1.000 άλλους.

Νωρίτερα το κρατικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA) είχε μεταδώσει ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.

O αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών ή τραυματιών, ενώ ορισμένες ανεπιβεβαίωτες τοπικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια και θαμμένους κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

«Δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων»

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το οποίο πρόσθεσε όμως ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων σε μια περιοχή με διάσπαρτα χωριά που έχει μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

Η κυβέρνηση έχει αποστείλει ελικόπτερα για τη διάσωση και τη μεταφορά των τραυματιών, καθώς οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι λόγω κατολισθήσεων που εμποδίζουν τις ομάδες διάσωσης να φτάσουν σε αρκετές πληγείσες περιοχές

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά δεν μπορεί να εξακριβωθεί καθώς η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Sharafat Zaman. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρία χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τον σεισμό.

Big Breaking News 🚨🚨 20+ People died

120+ Others were injured

In Afghanistan, after a 6.2 magnitude earthquake Struck. 📍Jalalabad in Nangarhar Province Video 📷 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/q1GabcxQTx — Mayank (@mayankcdp) September 1, 2025



Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Najibullah Hanif, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της επαρχίας, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς φτάνουν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με λίγες οδικές συνδέσεις, μεταδίδει το Reuters.

Μετ’ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

«Ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών είναι πιθανώς υψηλότερος, αλλά δεδομένου ότι η πρόσβαση και η επικοινωνία στην περιοχή είναι περιορισμένες, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο έδαφος. Μόλις συγκεντρωθούν ακριβή στοιχεία, θα τα μοιραστούμε μαζί σας», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταδίδει το BBC.

Πολλά από τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες, ορεινές περιοχές, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερο, λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών που έχουν αποκλείσει τους δρόμους.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για συνεχή μετασεισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, από την Καμπούλ έως την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων.

افغانستان: حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔

بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ ‌أَنْ ‌أُغْتَالَ ‌مِنْ ‌تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z — مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δεκάδες κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί σε μια ανοιχτή πεδιάδα, περιτριγυρισμένοι από βουνά. Τραυματίες μεταφέρονται σε φορεία, ενώ παιδιά είναι τυλιγμένα με κουβέρτες για να προστατευθούν από το κρύο.

A 6.3 magnitude earthquake strikes eastern Afghanistan followed by 4 other earthquakes between 5 to 6. Hundreds of casualties reported in Kunar & Nangarhar. Prayers for our Afghan brothers and sisters. pic.twitter.com/O9OJe2ndOt — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025

Συγκλονισμένος ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δηλώνει βαθιά συγκλονισμένος από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν. Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου, παρέχοντας επείγουσα βοήθεια και υποστήριξη για τη διάσωση ζωών. Οι σκέψεις μας είναι με τις πληγείσες κοινότητες, αναφέρει.

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities pic.twitter.com/rCE6b3WzSU — UN Afghanistan (@unafghanistan) September 1, 2025

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Hindu Kush, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Μια σειρά σεισμών στη δυτική πλευρά της χώρας σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου στις φυσικές καταστροφές.